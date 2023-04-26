ВТБ спрогнозировал отказ клиентов от вкладов в евро и долларах к концу 2025 года

Доля вкладов в долларах и евро в банке ВТБ за год снизится с десяти до семи процентов, а к концу 2025-го население РФ перестанет сберегать средства в этих валютах.

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Такие прогнозы озвучил заместитель председателя правления финансовой организации Алексей Печатников, пишет «РИА Новости».

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«По нашим оценкам, к концу 2025 года граждане прекратят, в нашем банке по крайней мере, сберегать иностранную валюту», — заявил топ-менеджер.

Он обратил внимание на увеличение объема вкладов в юанях — в настоящий момент на счетах россиян находятся примерно восемь миллиардов сбережений в китайской валюте. Ожидается, что к концу года показатель вырастет до 15 миллиардов.

Доля пассивов в юанях на начало 2023 года составляла 1%, к концу же года ВТБ рассчитывает, что она вырастет до трех процентов. Рублевые пассивы на начало года занимали 88%, к концу 2023-го они, предположительно, увеличатся до 90%.

Совокупная доля пассивов ВТБ в рублях и юанях к 2024 году достигнет 93%, считают аналитики банка. К концу 2025-го она составит 99-99,5%.

Роль доллара снижалась и до событий 2022 года, однако использование его в геополитических целях ускоряет процесс ухода от доминирующего положения американской валюты, как в резервах государств, так и в торговле, отмечал в беседе с «Экспертом» ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Опасения политиков Вашингтона, что это принесет множество проблем, вполне обоснованные, поскольку США сохраняют высокий дефицит бюджета, который финансируется во многом благодаря использованию доллара в резервах других стран, подчеркивал специалист.