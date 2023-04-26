Владимир Ефимов: с начала 2023 года у города выкупили рекордные объемы недвижимости

По итогам января-марта 2023 года горожане и предприниматели выкупили у города 550 коммерческих зданий, помещений и машино-мест: почти на 50% больше, чем за первый квартал прошлого года. Об этом сообщил 26 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За январь – март 2023 года горожане и предприниматели приобрели у города 550 зданий, помещений и машино-мест общей площадью почти 110 тыс. квадратных метров – это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Текущий показатель является рекордным за все время проведения столичных торгов», — сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, росту этого показателя во многом поспособствовало то, что процедуру продажи городского имущества перевели в электронный вид.

Напомним, все этапы продажи имущества, находящегося в собственности города, теперь проходят онлайн: от подачи заявки до заключения договора купли-продажи и регистрации права собственности.

«Высокий интерес к городской недвижимости также объясняется возможностью приобрести объекты по цене ниже той, что была определена независимым оценщиком при выставлении на аукционы», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, по его словам, 349 лотов, выставленных на торги в 2023 году, продали через публичное предложение (в ходе таких аукционов цена не растет, а снижается). Еще 82 объекта реализовали без объявления цены, то есть ее назначили сами покупатели, резюмировал Максим Гаман.