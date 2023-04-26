Юань добился еще одного успеха в борьбе с американским долларом

Китай продолжает снижать зависимость от американской валюты. В марте юань обошел доллар США и стал самой распространенной валютой, используемой в трансграничных операциях в Китае. Это знаменательное событие произошло впервые в марте. Доля китайской валюты в трансграничных платежах в КНР в прошлом месяце выросла до рекордных 48%. Для того, чтобы лучше понять и оценить масштаб успеха, Bloomberg сообщает, что еще совсем не так давно, в 2010 году, доля китайской валюты равнялась нулю. Рост популярности юаня произошел в основном за счет падения популярности американской валюты, доля которой за 12 последних лет снизилась с 83 до 47%.
Рассчитываются эти доли на основе объема всех видов денежных транзакций, включающих торговлю ценными бумагами между рынками капитала материкового Китая и Гонконга. При этом операции в других странах в расчетах не участвуют. По данным SWIFT, доля юаня в глобальных платежах в марте почти не изменилась и составила 2,3%.
«Рост использования юаня может быть естественным последствием открытия счета движения капитала, в котором фиксируется приток по китайским гособлигациям и отток по акциям гонконгских компаний,- объясняет главный стратег BI Стивен Чиу в аналитической записке для клиентов.
Рост доли юаня позволяет местным компаниям уменьшить риск валютного несоответствия при проведении транзакций. Пекин планирует и дальше расширять использование китайской валюты при проведении трансграничных сделок, говорится в заявлении Государственного совета КНР (правительства).
«Интернационализация юаня расширяется и ускоряется по мере того, как многие страны ищут альтернативные средства оплаты для диверсификации рисков, и по мере того, как снижается доверие к главному американскому банку – ФРС,- объясняет главный экономист DBS Bank Крис Люн.- Но одновременно мы говорим о том, что доминирование доллара закончится еще скоро и что доля юаня в глобальных платежах может навсегда остаться низкой».