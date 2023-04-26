Зарплаты вырастут. Вопрос в том, насколько вырастут цены

Как заявил помощник президента по экономике Максим Орешкин, уровень зарплат в России в этом году будет расти – только по итогам апреля рост составит 10% в годовом выражении. По-видимому, такая позитивная оценка связана с ожиданиями повышения темпов экономического роста. Как сообщает ТАСС, помощник президента оценил его в 2023 году на уровне 1–2%.

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В начале 2023 года президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу добиться в 2023 году роста реальных зарплат, снижения уровня бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни.

«Уровень доходов населения, уровень заработных плат будет расти. Например, в этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года», – сказал Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что в 2023 году реальные заработные платы вырастут на 5% благодаря низкой безработице и конкуренции за кадры. По словам Решетникова, значительную роль в поддержке доходов населения играют решения президента РФ в социальной сфере. Речь идет об адресной помощи семьям с детьми, индексации минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот.

Что касается темпов экономического роста, то экономика РФ вышла на позитивную траекторию с июля 2022 года, заявил Орешкин. ВВП, согласно его словам, вырастет по итогам 2023 года на 1–2%.

«С июля прошлого года наша экономика находится в состоянии становления и экономического роста. Сейчас мы видим, что достигнув минимальной точки в июне прошлого года, наша экономика встала на позитивную траекторию. Уровни деловой уверенности бизнеса находятся на рекордах. Безработица в нашей стране никогда не была такой низкой. ВВП вырастет по итогам 2023 года на 1–2%», – сказал он.

Дефицит кадров приведет к росту зарплат

Тренд на повышение заработной платы и снижение уровня безработицы в России уже фиксирует статистика, отмечает председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. По его словам, в краткосрочной перспективе это приведёт к росту реальной зарплаты, но может вызвать и рост инфляции – за счёт увеличения себестоимости производства.

В связи с проведением специальной военной операции, которой сопутствуют значительное увеличение занятых в оборонно-промышленном комплексе, мобилизация военнослужащих, отъезд за рубеж молодых специалистов и ограничение использования иностранных рабочих, в ближайшие годы в гражданских отраслях экономики может наблюдаться определенный дефицит квалифицированных работников и менеджеров среднего звена, полагает Гамза. Это, в свою очередь, сместит ситуацию на рынке труда в сторону работника и тоже будет способствовать росту зарплат.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает: рост зарплат достигается за счет того, что российская экономика проходит период локализации производства. По его словам, появляется больше российских брендов – в том числе в сфере обуви, одежды, питания. Больше инвестиций приходит в научно-технические разработки. А это значит, что экономика настроена на рост.

Кроме того, отмечает эксперт, необходимо отметить поддержку такой важнейшей сферы как строительство, а также переориентацию сырьевых потоков на восток.

«Конечно, нельзя не отметить масштабные инвестиции государства в инфраструктурные проекты и социальные программы. Мы видим, что и инвестиции частного бизнеса растут, и государство поддерживает эти процессы. А в конечном итоге наблюдаем рост зарплат», – говорит Павел Сигал.

Проблема – в отсутствии доверия

«Максим Орешкин обозначил абсолютно правильную и актуальную задачу, – соглашается руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России», соучредитель группы компаний SRG Виталий Федин. – Заработная плата является основным источником доходов населения и в существенной степени определяет качество жизни людей. Сегодня ее уровень не позволяет сформировать широкий слой среднего класса и решить проблему бедности и низкого потребления. Поэтому повышать зарплату необходимо.»

Источником такого повышения, по словам эксперта, может стать рост добавленной стоимости, которую производят квалифицированные и мотивированные работники. А чтобы производительность труда и добавленная стоимость выросли, российский бизнес должен решить две важные и сложные задачи: эффективно выстроить бизнес-процессы и воспринимать работников, как наиболее ценный и значимый ресурс.

Если говорить о второй составляющей, то, указывает Федин, есть проблема доверия между работниками и бизнесом, различия ценностей и убеждений, справедливости фонда оплаты труда в целом и его распределения по категориям и т.д.

«Все это увеличивает издержки взаимоотношения наемных работников и бизнеса и ограничивает возможности увеличения мотивации, производительности и эффективности труда. Вот с этим, видимо, и предстоит работать в ближайшие годы», – заключает он.

Даже 20-процентный рост зарплаты не будет прорывом

Дефицит квалифицированных кадров практически во всех сферах экономики в 2023 году будет понуждать работодателей повышать заработную плату, считает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. В лидерах повышения окажутся госсектор, области здравоохранения, образования и инженерно-технические специальности, в том числе и рабочие. В то же время, такие распространенные сейчас профессии как водитель и продавец в ближайшие годы будут вытесняться техническим и технологическим прогрессом будут, полагает эксперт.

В стране сейчас наблюдается самый низкий уровень безработицы, что, безусловно, не может не привести к конкуренции на рынке труда. Государственное участие будет возрастать в сегментах, связанных с сельским хозяйством, строительством, IT-индустрией и высокотехнологичным производством.

«Мне представляется, что рост заработанной платы в текущем году в наиболее конкурентных областях может составить до 20% в годовом исчислении, и это не будет выглядеть суперпрорывом по сравнению с европейскими зарплатами», – заключает Станислав Бовт.

