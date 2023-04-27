Акции дня: бумаги «Газпрома» вытянули индексы

В лидеры торгов вышли акции компании «Газпром» по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 27 апреля. За день котировки выросли на +2,93% до 183,60 рублей за акцию.

Трейдеры покупали акции в ожидании отчета компании за 2022 год и рекомендации по дивидендам по итогам. «Мы считаем, что спред между акциями и фьючерсом начнет расти после выхода отчета "Газпрома" за 2022 год по МСФО (в 2022-м годовой отчет был опубликован 28 апреля). В отчете инвесторы увидят чистую прибыль за прошлый год и смогут оценить, какой дивиденд компания может заплатить за второе полугодие 2022-го. Но основной рост придется на момент рекомендации дивидендов советом директоров "Газпрома" (в 2022 году СД рекомендовал дивиденды 26 мая)», - отметили аналитики «Тинькофф банка».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,99% до 2646,18 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,32% до 1024,44 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:43 мск составила 78,52 долларов за баррель (+0,96%). Российская валюта укреплялась – 81,53 руб. за доллар.