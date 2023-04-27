Акции «Генетико» вновь выросли на максимально возможные 40%

Продолжается безудержное ралли в акциях «Генетико», которые вчера первый день торговались

на Московской бирже после проведения IPO. В среду бумага начала торги с огромного гэпа и тут

же выросла на 40%, тем самым достигнув максимально возможного размера роста, разрешенного

Московской биржей.

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Сегодня картина повторилась: уже к десятой минуте торгов котировки акции подорожали на 40%. К полудню четверга желающих продать акции «Генетико» по текущей цене на рынке не было.

Таким образом, за неполных два торговых дня капитализация компании выросла на 96%.

Аналитики не могут объяснить, чем вызван такой ажиотажный спрос на бумагу. Возможно, на нее

идет спекулятивная атака, что часто наблюдается в последний год для малоликвидных акций.

Не исключено также, что оценка стоимости акции при проведении IPO (17,88 руб) оказалас сильно

заниженной.