Акции Сбера ударят «венскими стульями» по сопротивлению

Главным ньюсмейкером для фондовых трейдеров стала сегодня зампред Банка России Ольга Полякова. «Первые месяцы текущего года дают нам основания полагать, что уже к концу этого года банковский сектор может выйти на показатели порядка 1,9 триллиона рублей или даже более, что сопоставимо с прибылью за 2021 год», — заявила она.

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Ранее высокопоставленные чиновники ЦБ ожидали, что банки в текущем году совокупно заработают 1-1,5 трлн руб. Но аналитики считали такие прогнозы сильно заниженными. Только один Сбер может получить 1,3-1,4 трлн руб. прибыли, еще порядка 300 млрд руб. готов внести в общую копилку ВТБ.

Слова Поляковой косвенно подтвердили более оптимистичные прогнозы, и этого оказалось достаточным, чтобы инвесторы стали активно покупать акции банков.

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Наибольшим спросом среди них, как и вчера, пользовался ВТБ. Сегодня он с результатом +6,05% возглавил рейтинг наиболее выросших ликвидных бумаг. Покупкам бумаги способствовала и сильная отчетность: в первом квартале ВТБ заработал по МСФО исторически рекордные за квартал 146,7 млрд руб. чистой прибыли. Правда, около трети этого результата явилось следствием консолидации РНКБ. Так что опасения относительно эффективности работы ВТБ остаются в силе.

На 1,8% выросла «обычка» Сбера. Здесь складывается очень интересная ситуация. С одной стороны, бумага воткнулась в техническое сопротивление 240 рублей. С другой, после 4-дневной консолидации бумага начинает показывать признаки формирования нового краткосрочного восходящего тренда. На дневном графике Сбера проглядывается фигура технического анализа «венские стулья», когда периоды боковика сменяются фазой сильного роста.

С учетом того, что 8 мая акции Сбера будут последний день торговаться с дивидендами (дивидендная доходность в нынешних ценах составляет 10,4%), можно ожидать активизации покупок бумаги «под дивиденды» и роста котировок акций крупнейшего российского банка. Так что «стулья» вполне могут оказаться сильнее сопротивления.

В числе лучших были и расписки головной компании Группы «Тинькофф», подорожавшие на 2,6%.

Неожиданно и опять без всяких причин подобрали «Газпром» (+2,6%). Здесь драйвером покупок являются ожидания объявления дивидендов. Но далеко не все эксперты уверены, что дивиденды будут даже не щедрыми, а хотя бы интересными для увеличения доли «Газпрома» в портфелях.

Тревожной остается ситуация на рынке нефти, которая падает с 13 апреля. Сейчас котировки затормозили около технической поддержки $78 за баррель. Ее пробой уведет цены еще на 3 доллара ниже.

Российская нефтянка продолжает игнорировать удешевление стоимости своей продукции. Акции «Роснефти» выросли на полпроцента, «Лукойла» — на 0,7%, «Газпромнефти» — на 0,8%.

В целом же Индекс Мосбиржи прибавил примерно процент, но пока остается в краткосрочном боковике.

Рубль начал торги со снижения, реагируя на упавшую нефть, но очень быстро продавцы валюты перехватили инициативу, что привело к удорожанию рубля на 0,3% по итогам дня. Сегодня рубль потерял поддержку со стороны налогового периода, а завтра спрос на доллар может быть повышенным в связи с длинными выходными.