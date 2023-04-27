Microsoft не удержал S&P 500

Вчера самой обсуждаемой темой на фондовом рынке США оставался риск расширения банковского кризиса, а главным ньюсмейкером – First Republic Bank. Неудивительно, что акции этого проблемного банка вновь оказались лидером падения в составе S&P 500.

Тем не менее снижение акций шло довольно широким фронтом – из 11 секторов индекса широкого рынка в плюсе оказались лишь информационные технологии. И во многом это была заслуга акций лишь одной компании – Microsoft.

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Накануне вечером она и еще один член элитного клуба фирм с капитализацией, превышающей триллион долларов – Alphabet – порадовали рынок неожиданно сильной отчетностью. Но если акции материнской компании Google не смогли в итоге удержаться в плюсе, закрывшись вчера падением на 0,1%, то Microsoft по-настоящему впечатлила рынок.

Ее чистая прибыль выросла на 9% до $18,3 млрд, а выручка на 7% до $52,86 млрд. Аналитики ждали от нее лишь 0,5% и 3,4% соответственно. Прогнозы компания дала тоже вполне оптимистичные.

К тому же ее финансовый директор Эми Худ напомнила рынку о том, что Microsoft, благодаря вложениям в OpenAI лидирует в модной области искусственного интеллекта (ИИ). Она говорила о растущем спросе на эти возможности, продолжении инвестиций и уверенности в том, что это направление будет стимулировать рост доходов.

И хотя Google тоже активно работает в том же направлении, рынок уже присвоил ему статус отстающего. Рост котировок Microsoft не смогло остановить даже сообщение о том, что Великобритания заблокировала приобретение ею Activision Blizzard. Бумаги последней рухнули на 11,45%, но акции Microsoft закрыли день в плюсе на 7,24%.

Когда так взлетают акции компании с капитализацией $2,2 трлн, индексам непросто падать. И все же большинству из них это удалось. S&P потерял 0,38%, а Dow Jones Industrial Average – 0,68%. Вырасти смог только Nasdaq Composite, прибавивший 0,47%.

Новости про First Republic Bank, мучительно пытающийся договориться о продаже своих активов по завышенной цене, очень давили на рынок. Источники СМИ сообщали, что ему не удалось на этот раз заручиться поддержкой властей, а ФРС может ограничить его финансирование. Даже если он не рухнет теперь, возобновившаяся нервозность клиентов приведет к новому витку сокращения банковского кредитования и приближению рецессии.

Индекс Dow Jones Transport Average, который принято рассматривать как один из барометров экономического спада, упал вчера на 3,6% после снижения на те же 3,6% накануне. Это его самое резкое двухдневное снижение за 11 месяцев – с I полугодия 2022-го.

Именно тогда в США в прошлый раз было зафиксировано падение ВВП в течение 2 кварталов подряд. Официально это рецессией не признали, что, впрочем, ни спада экономики, ни снижения фондовых индексов отменить не могло.

Дополнительную нервозность вчера создавали споры в Конгрессе относительно потолка госдолга. Судя по котировкам CDS на сроки до года, вероятность технического дефолта США рынок сейчас оценивает заметно выше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года или в 2011 году.

В последнем случае дебаты вокруг потолка долга затянулись настолько, что США потеряли высший кредитный рейтинг. Дефолта тогда не случилось, но акции все равно упали очень заметно.

На этот раз дело тоже рискует затянуться, хотя вчера палата представителей и приняла законопроект республиканцев о повышении потолка при одновременном снижении расходов бюджета. Но две основные партии США пока больше озабочены прояснением старого российского вопроса: «Кто виноват»?

«Президент больше не может ставить экономику под угрозу, - заявил вчера спикер палаты представителей Кевин Маккарти. – Мы подняли потолок госдолга и отправили его в сенат. Мы сделали свою работу. Но сенат не сделал ничего для экономики или лимита госдолга».

Демократы со своей стороны, естественно, обвиняют во вредительстве республиканцев. И шансов на то, что законопроект, который Байден уже обещал не подписывать, пройдет сенат, почти нет. Так можно спорить и до осени. Деньги у Минфина США между тем могут закончиться уже через месяц. Неудивительно, что цены на страховки от дефолта начинают кусаться.

