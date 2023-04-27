Акции ВТБ вышли в лидеры роста на сильной отчетности

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом квартале 2023 г. составила рекордные 146,7 млрд руб., говорится в отчетности банка. Это соответствует огромному 35,3-процентному возврату на капитал.

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Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов за квартал вырос на 3,3% до 17,9 трлн руб. В том числе объем кредитов физическим лицам увеличились на 4,2% до 5,8 трлн рублей, а юридическим - на 2,9% до 12,1 трлн рублей.

Чистые процентные доходы Группы ВТБ составили 173,2 млрд рублей, а чистая процентная маржа увеличилась до 3,1%. Восстановление чистой процентной маржи банк объясняет снижением стоимости фондирования. Чистые комиссионные доходы Группы составили 42,0 млрд рублей.

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Заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов объясняет сильные квартальные результаты банка уверенной динамикой основных банковских доходов на фоне нормализации стоимости риска и эффективным управлением расходами в сочетании с дополнительными положительными факторами.

Одновременно ВТБ опубликовал результаты по РСБУ. Здесь чистая прибыль уже скромнее – лишь 99,9 млрд руб. Чистые процентные доходы составили 126,9 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 30,4 млрд рублей.

Разница в показателях по двум стандартам отчетности связана с тем, что в МСФО учитывается эффект консолидации РНКБ. Таким образом, почти треть прибыли по МСФО была обусловлена именно приобретением РНКБ.

Акции ВТБ вчера были одними из лидеров роста, подорожав с учетом вечерней сессии на 4,9% на умеренно снижавшемся рынке акций. Главным драйвером подъема бумаги стала информация о запуске онлайн-платформы ВТБ в мессенджере VK, а также о намерении банка серьезно нарастить в этом году портфели ипотечных и потребительских кредитов.

Сегодня ближе к обеду бумага дорожала еще примерно на 4,5%, возглавив список лидеров роста среди ликвидных акций. При этом нельзя говорить о том, что опубликованные сегодня результаты стали сюрпризом для инвесторов. Топ-менеджмент ВТБ еще ранее анонсировал рекордную прибыль в первом квартале.

Дальнейшая динамика акций ВТБ сложно поддается прогнозу. С третьей декады марта по бумаге наметился не очень уверенный восходящий тренд. Но дни сильного роста акции сменяются мощными коррекциями.

Сильных технических сопротивлений впереди пока не прослеживается, поддержка же расположена в районе 0,02 руб., то есть в 8,5 процентах ниже текущих цен.

С начала года акции ВТБ подорожали на 32,4%, в то время как Индекс Мосбиржи прибавил лишь 22,3%. Более быстрый рост показал Сбер, взлетевший почти на 70%.