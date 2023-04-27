Пусть горит синим пламенем: банк First Republic спасать никто не хочет

Судьба First Republic Bank (FRB), одного из трех американских кредитных банков, крах которых в марте едва не привел к банковскому кризису, сейчас в густом тумане. Он оказался в центре противостояния между правительством США и его крупными конкурентами. Причем, как объясняет Bloomberg, стороны пытаются переложить многомиллиардные убытки друг на друга.

Положение FRB, как нетрудно догадаться, очень тяжелое: 25 апреля, к примеру, его акции рухнули на 49%, а 26 апреля – еще на 30%. Обвал спровоцировала катастрофическая квартальная отчетность, вышедшая в понедельник, 24 апреля. Несмотря на такой обвал регуляторы пока… бездействуют. Они надеются, очевидно, что банковские гиганты, которые вложили в проблемный банк в марте порядка 30 млрд долларов, смогут как-то сохранить его на плаву, чтобы сохранить хотя бы часть своих денег.

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Высокопоставленные сотрудники Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) обсуждали даже необходимость понижения их личной оценки банка, что автоматически ограничит ему доступ к паре кредитных линий ФРС. С другой стороны, крупные банки вовсе не горят желанием вкладывать в FRB дополнительные миллиарды и еще больше увеличивать свои убытки. К тому же, в банковском секторе США существует и мнение, что если подождать, то можно вернуть хотя бы часть вкладов, и что это, возможно, наименьшее из двух зол, если сравнивать с продолжением поддержки находящегося на грани банкротства банка.

В корне всех нынешних проблем FRB огромный портфель кредитов с низкими ставками, включая необычно большой портфель гигантских ипотечных кредитов для богатых клиентов. Благодаря увеличению учетной ставки, которые уже год проводит ФРС, эти долги обесценились, а это, в свою очередь, заставило вкладчиков забрать из банка их деньги, что и привело к нынешнему предбанкротному состоянию.

После банкротства Silicon Valley Bank в прошлом месяце и возникновения панических сомнений в отношении надежности региональных кредитных банков FRB пришлось платить за финансирование больше, чем он зарабатывал на большей части активов. Это значит, что этот год будет для него, как минимум, годом больших убытков.

Тем не менее FRB продолжает работать и утверждает в квартальном отчете по доходам, что у него более чем достаточно наличности для обслуживания клиентов. Хотя, конечно, руководство признает, что им сейчас приходится искать новые стратегические возможности и варианты.

Ситуация резко ухудшилась в конце прошлой недели, когда регуляторы обратились к ряду лидеров банковского сектора США с просьбой найти частное решение, как сохранить First Republic Bank на плаву. При этом просьба сопровождалась многозначительным предупреждением быть готовым к тому, что скоро что-то может произойти.

Пока все планы спасения FRB заканчивались безрезультатно. На этой неделе Bloomberg, например, сообщил, что FRB безуспешно пытается продать крупным банкам активы на 50 – 100 млрд долларов. К среде родилась идея о том, что большие банки выкупят по завышенным ценам облигации, находящиеся на балансе FRB, чтобы он мог продать акции новым инвесторам.

При этом сценарии крупные банки могут сэкономить деньги, как бы застраховав свои 30-миллиардные вложения в FRB, а также избежав специальной оценки FDIC в случае вмешательства регулятора. Однако пятерка крупнейших банков Америки отказалась вновь объединяться для оказания помощи FRB. Среди причин отказа в том числе и то, что предлагаемая схема поможет инвесторам и конкурентам купить его по низким ценам.

С каждым днем усиливается впечатление, что гиганты банковского сектора США будут помогать FRB лишь в том случае, если их вынудят регуляторы. Некоторые из них предпочли бы в случае необходимости, чтобы FDIC захватил First Republic и затем его продал.

Большая часть незастрахованных вкладов в FRB на общую сумму в 50 млрд долларов по состоянию на конец первого квартала принадлежала нескольким банкам. Если бы проблемы FRB удалось решить, то они как вкладчики оказались бы в числе первых кандидатов на возврат денег. Они, похоже, все еще рассчитывают даже при самом худшем сценарии вернуть хотя бы часть своих денег.

Квартальную отчетность First Republic банковский сектор Америки дружно квалифицировал как катастрофу. Объем вкладов, например, снизился значительно сильнее прогнозируемого, а во время 12-минутной презентации отчетности сотрудники банка отказались отвечать на вопросы присутствующих.

Как нетрудно догадаться, после такой квартальной статистики акции многострадального банка рухнули. Всего же они в этом году потеряли уже 95% своей стоимости. Несмотря на это некоторые специалисты считают, что FRB может еще очень долго существовать даже в таком состоянии. При этом FDIC недвусмысленно показала, что не торопится захватывать проблемный банк и вкладывать в него новые десятки миллиардов долларов.

Что же касается потенциальных спасителей, то недавнее банкротство SVB и Signature Bank продемонстрировало, что порой выгоднее всего не торопиться и терпеливо ждать, чтобы после вмешательства FDIC выкупить весь банк или его активы. После того, как вышеупомянутые банки были проданы, акции купивших их компаний резко пошли вверх.

