Банки предоставили более 188 тыс. кредитных каникул участникам СВО и их семьям

С конца сентября 2022 года до 31 марта 2023-го банки предоставили участникам спецоперации и членам их семей каникулы по 188,3 тыс. кредитов на сумму 72,4 млрд рублей, из них в марте — по 8,4 тыс. кредитов на 3,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Всего с марта 2022 года по март 2023-го проведена реструктуризация 1,2 млн кредитных договоров на общую сумму 543,8 млрд рублей. За период с 21 сентября 2022 года по 31 марта 2023-го банки фактически предоставили реструктуризацию по 188,3 тыс. кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей на общую сумму 72,4 млрд рублей», — сообщили в ЦБ.

Кроме того, с 21 сентября прошлого года по 31 марта текущего банки реструктурировали 554 кредита военнослужащих – индивидуальных предпринимателей и ООО, состоящих из одного участника-военнослужащего, на общую сумму 546,8 млн рублей.

Всего в марте кредитные организации получили 188 тыс. заявок на реструктуризацию от физлиц, а за 13 месяцев (с марта 2022 года по март 2023-го) – 2,85 млн. При этом регулятор отметил некоторое снижение доли одобренных заявок. Основными причинами отказов, по данным ЦБ, являются неподтверждение снижения дохода заемщика (около 44% от всех отказов), превышение максимального размера кредита (свыше 42%), а в ипотечных каникулах – отсутствие информации, подтверждающей нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации (около 64%).

