Близкий к Кремлю политолог заявил, что США готовятся к мирным переговорам по Украине

Специальная военная операция может закончиться раньше, чем все ожидают, так как США готовятся к мирным переговорам по Украине и согласятся оставить новые территории за Россией.

Об этом Telegram-каналу «ПУТИН в Telegram» заявил приближенный к Кремлю политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. По его мнению, Россия может продолжать СВО бесконечно, а вот с той стороны будут все-таки проблемы, связанные с этими военными действиями.

«То, что Си позвонил [Зеленскому], это означает, что уже есть определенная дорожная карта на сегодняшний день. Кураторы Украины, прежде всего США, всё-таки ищут варианты прекращения этого конфликта с учётом интересов России», – резюмировал политолог.

Как ранее писал «Эксперт», 26 апреля Центральное телевидение Китая сообщило, о телефонном разговоре между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе состоявшейся накануне беседы обсуждались двусторонние отношения и происходил обмен мнениями по украинскому кризису. Си Цзиньпин заявил, что Китай отправит на Украину своего спецпредставителя для урегулирования ситуации, и подчеркнул, что Пекин намерен добиваться скорейшего прекращения огня. Кроме того, китайский лидер отметил, что диалог и переговоры – единственный выход из конфликта.