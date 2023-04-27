Доходность выше, чем по депозитам: Силуанов рассказал кабмину о новом виде сбережений

Правительство разработало поправки в законодательство, необходимые для запуска программы долгосрочных сбережений граждан, сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, благодаря новой программе россияне смогут получить дополнительный доход и создать финансовую подушку безопасности. Министр финансов Антон Силуанов добавил, что доходности по таким инструментам в среднесрочной перспективе будут выше, чем доходности по депозитам в коммерческих банках.

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На заседании правительства Мишустин сообщил, что программа долгосрочных сбережений будет работать на базе негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Туда можно будет перевести ранее сформированные пенсионные накопления для дальнейшего инвестирования или перечислять отдельные взносы. Государственное софинансирование накоплений граждан в течение первых трех лет составит до 36 тыс. рублей в год. Сбережениями можно будет воспользоваться «через определенный период участия в программе или после выхода на пенсию».

Силуанов, рассказывая о деталях программы, подчеркнул, что участие в ней будет добровольным. Новым инструментом сбережений смогут воспользоваться все россияне старше 18 лет, заключившие договор с НПФ. Размер и периодичность взносов можно будет определять самостоятельно, вносить средства сможет также работодатель. Долгосрочные сбережения будут застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Кроме того, они будут наследоваться в полном объеме за вычетом выплаченных средств.

«Доходности по таким инструментам на среднесрочной перспективе выше, чем доходности по депозитам в коммерческих банках», — указал Силуанов и выразил уверенность, что программа создаст дополнительный стимул для роста сбережений граждан и привлечения средств в экономику.

Мишустин попросил главу Минфина взять под личный контроль прохождение этого законопроекта в Госдуме и разъяснить парламентариям, что «здесь самое важное – что новый финансовый инструмент должен позволить гражданам накопить дополнительные средства к пенсии, а также на случаи особых жизненных ситуаций».