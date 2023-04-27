Глава Минэнерго Турции заявил, что начало работы АЭС «Аккую» ожидается в 2024 году

В Турции проходит торжественная церемония доставки на площадку АЭС «Аккую» первой партии ядерного топлива для первого энергоблока.

На церемонии присутствует глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган приняли в ней участие по видеосвязи. Турецкий лидер выразил благодарность российскому коллеге и поздравил персонал станции.

Глава «Росатома» передал министру энергетики и природных ресурсов Турции Фатиху Денмезу сертификат на ядерное топливо. С его завозом АЭС получит статус объекта ядерной энергетики, что позволит перейти к заключительному этапу строительства. Лихачев отметил, что срок эксплуатации станции составляет не менее ста лет.

«Аккую» — первая атомная электростанция, возводимая в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между Москвой и Анкарой в 2010 году. Строительство четырехблоковой станции с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ финансируется российской стороной.

Это первый в мировой атомной отрасли проект, реализуемый по схеме Build-Own-Operate («строй — владей — эксплуатируй»). Управлять станцией будут прошедшие обучение в России местные специалисты.

После вывода всех энергоблоков на полную мощность АЭС будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и покроет до 10% всех потребностей Турции в электроэнергии. Станция может выдержать подземные толчки магнитудой 9, что особенно актуально в свете произошедших в феврале землетрясений. Как заявил Рафаэль Гросси в комментарии «Известиям», опубликованном в Telegram-канале издания, у электростанции есть все компоненты, чтобы ее можно было назвать самой безопасной АЭС в мире.

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез отметил, что АЭС «Аккую» стала самым крупным подобным проектом в истории Турции. «Мы рассчитываем, что в будущем году она начнет работу и будет производить электричество. Этот проект очень важен еще и с той точки зрения, что Турция получила большое число специалистов, которые прошли обучение в России», — отметил чиновник.

Алексей Лихачев между тем сообщил, что «Росатом» готовится к переговорам с турецкими партнерами по проектам новых АЭС. «Турция собирается построить несколько мощных АЭС, в том числе в регионе Синоп. Мы очень поддерживаем это решение. Более того, сложился эффективный кластер турецких строителей на площадке АЭС "Аккую". Мы, конечно, знаем о планах турецкого правительства и готовимся к началу официальных переговоров. Когда начнутся переговоры — определит турецкое правительство, но у нас есть свои предложения и по техническому облику, и по локализации мощной [АЭС] в Турции, и по экономической фабуле», — цитирует ТАСС главу госкорпорации.