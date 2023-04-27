Разворот иены может потрясти мировые рынки

Мировая финансовая система очень близко приблизилась к важному событию. Причем, связано оно не с ФРС и американским долларом. Инвесторы ждут, когда главный японский банк, Bank of Japan (BOJ), наконец изменит политику по отношению к иене и тем самым фактически предложит японским инвесторам, хранящим деньги за границей, вернуть их домой.

Речь идет о продолжающейся уже не одно десятилетие монетарной политике BOJ, который при помощи отрицательной учетной ставки и заливания финансовой системы Страны восходящего солнце дешевыми деньгами за счет закупки японских гособлигаций, вынуждал японских бизнесменов и финансистов выводить триллионы долларов заграницу в поисках страны, где на них можно заработать.

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Япония сейчас остается последней страной, которая не отказалась от модной в недалеком прошлом теории о пользе учетных ставок ниже 0. Сейчас она остается также последней, по крайней мере, среди крупных экономик, центробанк которой не поддался всемирной тенденции последних месяцев – повышать учетную ставку в борьбе с высокой инфляцией.

Япония не стала исключением, на островах сейчас тоже очень высокая инфляция, а иена последние месяцы укрепляется. После октября 2022 года, когда японская валюта опустилась до 30-летнего минимума по отношению к доллару, она прибавила более 11%.

Сегодня в Токио началось двухдневное совещание руководства BOJ, первое, кстати, для его нового главы – Казуо Уэды. Именно ему, похоже, выпало произвести исторический разворот в монетарной политике страны. Он, кстати, хотя и подчеркнул важность и необходимость ультрамягкой монетарной политики, но заявил и о том, что нельзя упустить возможность попытаться взять инфляцию под контроль при помощи ее ужесточения, т.е. повышения учетной ставки. Это будет означать серьезное изменение в направлении денежных потоков на глобальном финансовом рынке – десятки и сотни миллиардов долларов скоро могут потечь в обратном направлении – не из Японии, как последние десятилетия, а обратно в Японию.

«Мы находимся в преддверии возврата активов в Японию,- приводит Reuters комментарий старшего менеджера по инвестициям Pictet Asset Management Сэма Перри.- Причем, речь идет об очень больших деньгах. Этот разворот может протекать очень драматично».

Речь действительно идет об астрономических суммах. Достаточно сказать, что только у японских страховщиков и пенсионных фондов, по расчетам экономистов Deutsche Bank, 1,84 трлн долларов заграницей, а это, между прочим, больше, чем вся далеко не самая последняя южнокорейская экономика. Еще один факт, говорящий о масштабах скорого возврата денег в Страну восходящего солнца: японские инвесторы являются главными держателями американского госдолга.

Высокая инфляция, максимальная за четыре десятилетия (без учета энергетики), заставляет BOJ задуматься над повышением учетной ставки уже в текущем году. Причем, некоторые эксперты полагают, что это может произойти уже… на этой неделе, во время встречи руководства японского центробанка.

«Нормализация (монетарной) политики может повернуть вспять часы для японских инвесторов,- говорится в аналитической записке для клиентов Deutsche Bank.- Такие изменения политики происходят раз в поколение».

Стратеги Citi ставят в качестве цели прогнозный курс 125 иен за доллар при нынешнем курсе 134 иены за доллар. При этом они считают, что укрепление иены со временем продолжится и выше отметки 125.

В Японию, население которой за несколько десятилетий отрицательных ставок привыкло не тратить деньги на покупки, а ждать снижения цен на товары и услуги, может вернуться уже давно забытый рост потребительских расходов. Это, в свою очередь, вернет интерес к японскому рынку ценных бумаг, на который уже давно никто не обращает внимания.

К росту потребительских расходов толкает японцев и инфляция. Инфляция вместе с быстро стареющим населением островов и нехваткой рабочей силы может вынудить работодателей повышать зарплаты своим работникам. К тому же, более сильная иена заставит японские домохозяйства покупать импортируемые товары. В результате все вышеперечисленное потенциально может дать сильный толчок японской экономике, третьей экономике планеты, которая уже много лет топчется на месте.

Здесь следует помнить, что Япония является еще и мировым тяжеловесом в секторе облигаций. Японским инвесторам, истосковавшимся по высоким ставкам, принадлежат, по данным Deutsche Bank, почти 6% австралийских гособлигаций и 4,1% французских облигаций. И это не говоря об американских облигациях на триллион с лишним долларов. Если такой крупный рынок облигаций получит мощный толчок, то эффект домино наверняка почувствуют и рынки поменьше.

Японские инвесторы в прошлом году начали продавать иностранные гособлигации. Экономисты Deutsche Bank считают, что после того, как BOJ начнет снижать объемы закупаемых японских гособлигаций, что приведет к росту ставок, инвесторы его подменят и сами купят их на 600 млрд долларов.