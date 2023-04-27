Правительство направит 900 млрд рублей из ФНБ на транспортные проекты

Правительство РФ в 2023 году планирует выделить 900 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на запуск восьми крупных проектов. В течение всего времени реализации на них направят 1,7 трлн руб.

Об этом говорится в докладе Минэкономразвития по итогам работы за 2022 год и задачам на текущий, пишут «Известия».