Правительство направит 900 млрд рублей из ФНБ на транспортные проекты

Правительство РФ в 2023 году планирует выделить 900 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на запуск восьми крупных проектов. В течение всего времени реализации на них направят 1,7 трлн руб.
Об этом говорится в докладе Минэкономразвития по итогам работы за 2022 год и задачам на текущий, пишут «Известия».
Издание отмечает, что в январе и феврале 2023 года кабмин уже утвердил пять новых проектов, которые будут финансировать из ФНБ. По словам замминистра экономического развития РФ Ильи Торосова, общий объем средств на их реализацию составит 450 млрд руб.
Чиновник уточнил, что речь идет о проектах по льготному лизингу воздушных и водных судов, а также по наземному пассажирскому транспорту.
По сведениям газеты, в настоящий момент утверждена поставка 63 российских самолетов компании «Аэрофлот» и 39 самолетов и вертолетов для «Авроры». Другой проект предполагает строительство и поставку 260 водных судов в течение пяти лет. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит в регионы 4,1 тыс. автобусов в рамках проекта по приобретению регионами в лизинг наземного транспорта.
Сообщается, что первые морские и воздушные суда поступят в парки в 2024 году, а автобусы и вертолеты — уже в 2023-м.
Торосов рассказал, что проекты, которые нуждаются в финансировании на сумму более 1,2 трлн руб. за весь срок реализации, находятся в высокой степени готовности. Сюда относится строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке и создание комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, с помощью которого «Газпром» планирует нарастить экспорт СПГ и углеводородных газов, а также производство этана.