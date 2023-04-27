«Крипта — это зло»: в Минфине сообщили, когда и где можно будет использовать криптовалюту

Криптовалюты — в целом зло, надеяться на них при обходе санкций бессмысленно, но ими можно воспользоваться, например, во внешней торговле, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0». Он также уточнил, что определение экспериментального правового режима, который позволит использовать криптовалюту для проведения внешнеторговых расчетов, будет завершено до конца текущего года.

Статья по теме: Глава ЦБ допустила использование криптовалюты во внешних расчетах

«Крипта — это в целом зло. Я считаю, что люди, которые инвестируют туда свои сбережения, они очень сильно рискуют. Это наша позиция, общая с Центральным банком», — заявил Моисеев.

При этом он добавил, что криптовалютой можно пользоваться, например, для внешнеторговых расчетов, так как «там есть целый ряд преимуществ: отсутствие корсчетов, возможность молниеносно проводить операции практически без комплаенса в ряде стран и так далее и тому подобное». Использование же криптовалюты для обхода санкций замминистра назвал иллюзией, так как «транзакции в большинстве популярных криптовалют просматриваются финансовыми разведками всех стран».

По его данным, профильный комитет Госдумы уже приступил к рассмотрению законопроекта, который позволит использовать криптовалюту для расчетов во внешней торговле. Документ предполагает две ключевые новеллы. Во-первых, майнеры смогут продавать криптовалюту при условии декларирования и прозрачности всех операций. Во-вторых, для нее будет установлен экспериментальный правовой режим для проведения внешнеторговых расчетов. Моисеев полагает, что специальный комитет, в который войдут представители ЦБ, ряда министерств и правоохранительных органов, будет давать разрешения отдельным операторам использовать криптовалюту во внешнеторговых расчетах. При этом бизнес должен будет «прийти и показать, что у них построена схема по расчетам в крипте».

