«Крипта — это зло»: в Минфине сообщили, когда и где можно будет использовать криптовалюту

Криптовалюты — в целом зло, надеяться на них при обходе санкций бессмысленно, но ими можно воспользоваться, например, во внешней торговле, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0». Он также уточнил, что определение экспериментального правового режима, который позволит использовать криптовалюту для проведения внешнеторговых расчетов, будет завершено до конца текущего года.
«Крипта — это в целом зло. Я считаю, что люди, которые инвестируют туда свои сбережения, они очень сильно рискуют. Это наша позиция, общая с Центральным банком», — заявил Моисеев.
При этом он добавил, что криптовалютой можно пользоваться, например, для внешнеторговых расчетов, так как «там есть целый ряд преимуществ: отсутствие корсчетов, возможность молниеносно проводить операции практически без комплаенса в ряде стран и так далее и тому подобное». Использование же криптовалюты для обхода санкций замминистра назвал иллюзией, так как «транзакции в большинстве популярных криптовалют просматриваются финансовыми разведками всех стран».
По его данным, профильный комитет Госдумы уже приступил к рассмотрению законопроекта, который позволит использовать криптовалюту для расчетов во внешней торговле. Документ предполагает две ключевые новеллы. Во-первых, майнеры смогут продавать криптовалюту при условии декларирования и прозрачности всех операций. Во-вторых, для нее будет установлен экспериментальный правовой режим для проведения внешнеторговых расчетов. Моисеев полагает, что специальный комитет, в который войдут представители ЦБ, ряда министерств и правоохранительных органов, будет давать разрешения отдельным операторам использовать криптовалюту во внешнеторговых расчетах. При этом бизнес должен будет «прийти и показать, что у них построена схема по расчетам в крипте».