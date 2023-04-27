Российские компании включились в золотую гонку

Россия в марте 2023 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 26,5%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Росстата. Абсолютных показателей по производству золота статистическая служба не публикует.

Статья по теме: Забудьте про доллар: центральные банки бросились скупать золото

В общей сложности по итогам первого квартала объем производства золота в РФ на 9,1% превышает результат соответствующего периода прошлого года. По сравнению с февралем производство подскочило на 30,6%.

Как сообщал «Эксперт», руководство центробанков подавляющего большинства стран вынуждено пересмотреть инвестиционные стратегии. Несмотря на триллионные резервы в валютах, преимущественно, в американских долларах и евро, они сейчас очень активно скупают золото, которое считается надежным средством защиты денег в нестабильные и бурные времена.

Статья по теме: Лучше рынка «Полиметалл»

Согласно результатам ежегодного опроса HSBC Reserve Management Trends Survey центробанков 83 стран, валютные резервы которых составляют в общей сложности 7 трлн долларов, более двух третей респондентов считают, что в этом году их коллеги увеличат золотые запасы. Большинство (свыше 40%) считают основной причиной смены инвестиционной стратегии напряженную геополитическую обстановку на планете и, в первую очередь, на востоке Европы и в Тайваньском проливе.

Рынок золота в последнее время консолидировался вблизи сильного уровня 2 тыс. долл./унция, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

Статья по теме: «Полюс» свопанет облигации в юани

С одной стороны, высокие цены и факторы сезонности снизили спрос на физический металл. Вложения в биржевые ETF замедлились на фоне успокоения банковского кризиса. А риторика ФРС США остается жесткой, что позволяет ожидать повышения процентной ставки 2-3 мая на 0,25%. Это оказывает давление на цену золота.

С другой стороны, финансовые и геополитические риски остаются высокими, а спрос со стороны центральных банков, по ожиданиям, продолжит расти. Таким образом, полагает эксперт, в летние месяцы можно ожидать динамики цен в текущем диапазоне, либо некоторого снижения. Но с конца августа-сентября растущая динамика вполне может возобновиться. Это будет поддерживаться ожидаемым смягчением ДКП ФРС, которая на майском заседании может в текущем цикле повышения увеличить ставку в последний раз.

Касательно данных Росстата Оксана Лукичева указывает, что позитивные данные за март, вообще говоря, скрывают провальный январь и недостаток роста в феврале 2023 года. В любом случае, если и наблюдается рост добычи, то со стороны крупных производителей, которые более-менее переориентировали потоки экспорта на мировой рынок.

Небольшие артели продолжают сокращать добычу по причине дефицита кадров, отсутствия каналов сбыта и проблем с поставками техники и запчастей. Региональные новости периодически свидетельствуют о значительных проблемах в крупных регионах производства.

Поляризация и консолидация

«Результат по добыче, бесспорно, позитивный, – говорит главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Алексей Головинов. – Я считаю, что положительная динамика добычи обусловлена именно крупным игроками, так как годом ранее “Полюс” и “Полиметалл” заявляли о сокращении добычи на фоне падения содержания золота в руде. Свой прогноз добычи на 2023 год повысил именно “Полюс”, до 2,8-2,9 млн унц. По итогам прошлого года аналогичный показатель составил 2,568 млн унц.».

Что касается в целом состояния отрасли, то все не так просто, указывает эксперт. Судя по комментариям профессиональных участников, из-за роста расходов старатели вынуждены работать на грани безубыточности, и только лидеры отрасли в лице «Полюса» и «Полиметалла» продолжают зарабатывать, так как без проблем продают продукцию на экспорт практически без дисконта.

«В этой связи, как я думаю, в будущем мы увидим консолидацию рынка, так как небольшим предприятиям будет крайне непросто существовать в текущих условиях», - полагает Алексей Головинов.

Золото всегда можно рассматривать как вариант для диверсификации инвестиций, отмечает Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России». Существует несколько способов инвестиций: это покупка акций добывающих компаний и прямая покупка золота, когда покупают золото в слитках. Золото имеет репутацию защитного актива, особенно когда происходит волатильность на фондовых рынках. «Тут сложно советовать, но есть люди, которые за счет инвестиций в драгоценные металлы диверсифицируют свои сбережения», – заключает аналитик.

