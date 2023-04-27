Сырьевые рынки Золото Полюс Полиметалл

Российские компании включились в золотую гонку

Анна Королева
корреспондент Expert.ru
27 апреля 2023, 14:50

Выпуск золота в России в марте 2023 года значительно вырос, причем, как отмечают эксперты, прирост обеспечен только крупнейшими предприятиями. Спрос на металл подскочил на фоне его закупок мировыми центробанками, меняющих валюты на золото, хотя динамика цен на металл не вполне однозначна.

Коллаж: Тамара Ларина

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Россия в марте 2023 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 26,5%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Росстата. Абсолютных показателей по производству золота статистическая служба не публикует.

В общей сложности по итогам первого квартала объем производства золота в РФ на 9,1% превышает результат соответствующего периода прошлого года. По сравнению с февралем производство подскочило на 30,6%.

Как сообщал «Эксперт», руководство центробанков подавляющего большинства стран вынуждено пересмотреть инвестиционные стратегии. Несмотря на триллионные резервы в валютах, преимущественно, в американских долларах и евро, они сейчас очень активно скупают золото, которое считается надежным средством защиты денег в нестабильные и бурные времена.

Согласно результатам ежегодного опроса HSBC Reserve Management Trends Survey центробанков 83 стран, валютные резервы которых составляют в общей сложности 7 трлн долларов, более двух третей респондентов считают, что в этом году их коллеги увеличат золотые запасы. Большинство (свыше 40%) считают основной причиной смены инвестиционной стратегии напряженную геополитическую обстановку на планете и, в первую очередь, на востоке Европы и в Тайваньском проливе.

Рынок золота в последнее время консолидировался вблизи сильного уровня 2 тыс. долл./унция,  отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

С одной стороны, высокие цены и факторы сезонности снизили спрос на физический металл. Вложения в биржевые ETF замедлились на фоне успокоения банковского кризиса. А риторика ФРС США остается жесткой, что позволяет ожидать повышения процентной ставки 2-3 мая на 0,25%. Это оказывает давление на цену золота.

С другой стороны, финансовые и геополитические риски остаются высокими, а спрос со стороны центральных банков, по ожиданиям, продолжит расти. Таким образом, полагает эксперт, в летние месяцы можно ожидать динамики цен в текущем диапазоне, либо некоторого снижения. Но с конца августа-сентября растущая динамика вполне может возобновиться. Это будет поддерживаться ожидаемым смягчением ДКП ФРС, которая на майском заседании может в текущем цикле повышения увеличить ставку в последний раз.

Касательно данных Росстата Оксана Лукичева указывает, что позитивные данные за март, вообще говоря, скрывают провальный январь и недостаток роста в феврале 2023 года. В любом случае, если и наблюдается рост добычи, то со стороны крупных производителей, которые более-менее переориентировали потоки экспорта на мировой рынок. 

Небольшие артели продолжают сокращать добычу по причине дефицита кадров, отсутствия каналов сбыта и проблем с поставками техники и запчастей. Региональные новости периодически свидетельствуют о значительных проблемах в крупных регионах производства.

Поляризация и консолидация 

«Результат по добыче, бесспорно, позитивный, – говорит главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Алексей Головинов. – Я считаю, что положительная динамика добычи обусловлена именно крупным игроками, так как годом ранее “Полюс” и “Полиметалл” заявляли о сокращении добычи на фоне падения содержания золота в руде. Свой прогноз добычи на 2023 год повысил именно “Полюс”, до 2,8-2,9 млн унц. По итогам прошлого года аналогичный показатель составил 2,568 млн унц.».

Что касается в целом состояния отрасли, то все не так просто, указывает эксперт. Судя по комментариям профессиональных участников, из-за роста расходов старатели вынуждены работать на грани безубыточности, и только лидеры отрасли в лице «Полюса» и «Полиметалла» продолжают зарабатывать, так как без проблем продают продукцию на экспорт практически без дисконта.

«В этой связи, как я думаю, в будущем мы увидим консолидацию рынка, так как небольшим предприятиям будет крайне непросто существовать в текущих условиях», - полагает Алексей Головинов.

Золото всегда можно рассматривать как вариант для диверсификации инвестиций, отмечает Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России». Существует несколько способов инвестиций: это покупка акций добывающих компаний и прямая покупка золота, когда покупают золото в слитках. Золото имеет репутацию защитного актива, особенно когда происходит волатильность на фондовых рынках. «Тут сложно советовать, но есть люди, которые за счет инвестиций в драгоценные металлы диверсифицируют свои сбережения», – заключает аналитик. 
 