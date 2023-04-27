Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО на Украине

Министерство обороны РФ на брифинге 27 апреля сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно данным, которые озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, минувшей ночью ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты противника в районы боевых действий.

На Донецком направлении российские штурмовые отряды овладели 4-мя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артёмовск (украинское название Бахмут). При этом подразделения ВДВ сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов. Ударами авиации и огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовское, Богдановка и Красное (ДНР). Авиацией в данном районе совершено 4 самолётовылета, артиллерией выполнено 59 огневых задач.

Уничтожено свыше 400 украинских боевиков и наёмников, 6 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 2 боевые машины пехоты, 2 гаубицы (Д-20 и Д-30) и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе населённого пункта Новгородское (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а в районе населённого пункта Камышеваха (ДНР) – 2 украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» были поражены подразделения ВСУ в районе Угледара, Никольского и Новомихайловки (ДНР). Потери противника здесь составили до 60 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, бронетранспортёр, боевая машина ЗРК «Тор-М1», а также артиллерийская система М777 производства США. В районах населённых пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка (Харьковская область). В районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР), Ольшана и Крахмальное (Харьковская область) пресечены действия 4-х украинских ДРГ. Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении ударами российской штурмовой авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Торское (ДНР), Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР). Потери противника составили свыше 70 украинских боевиков, 2 автомобиля, боевая бронированная машина, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией российские силы уничтожили до 30-ти украинских военнослужащих, 4 пусковые установки украинского ЗРК «С-300», 2 автомобиля, 2 гаубицы Д-30 и зенитную самоходную установку «Gepard» производства Германии.

В районах населённых пунктов Черкесское (Херсонская область), Авдеевка и Серебрянка (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций «Юг», 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ. Всего за сутки российские силы поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику противника в 109 районах.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Липовка (ДНР) сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины. Российские системы ПВО сбили 21 украинский БПЛА 4 снаряда РСЗО HIMARS.

За всё время СВО российские силы уничтожили 413 украинских военных самолётов, 228 вертолётов, 3 882 БПЛА, 421 ЗРК, 8 878 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин РСЗО, 4 671 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 9 805 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 26 апреля Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений ВСУ и наёмников в западной части Артёмовска. При этом подразделения ВДВ и «Южной» группировки войск пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах.

Потери противника на Донецком направлении составили около 300 украинских военнослужащих и наёмников, 7 автомобилей, 4 боевые бронированные машины, 2 боевые машины пехоты, 2 гаубицы (Д-20 и «Мста-Б»), гаубица L118 производства Великобритании и самоходная артиллерийская установка «Акация».