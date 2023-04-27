Сбер оперативно отреагировал на пост Миронова о нейросети Kandinsky

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду!» в Госдуме Сергей Миронов передумал просить генпрокуратуру проверить деятельность Сбербанка по разработке нейросети Kandinsky. Ранее политик заявил, что алгоритм генерирует антироссийские материалы.

Напомним, Сергей Миронов заявил, что система Kandinsky (в версии 2.1) при запросах со словами «российский», «Россия», «русские», «российский флаг», «флаг Российской Федерации» не генерировала изображения в цветах флага нашей страны. А в ответ на запросы о Донбассе создавала контекст в цветах украинского флага. При запросе «я — z-патриот» нейросеть создала «изображение существа, напоминающего зомби», говорил парламентарий.

«Прекрасно понимаю, что, как и в любом новом проекте, есть недочеты, пробелы, неточности. Хочу отметить оперативную реакцию Сбербанка на мой пост. Уже вчера вечером по запросу "российский флаг" в 100% из 100% появлялся именно флаг Российской Федерации, что считаю прекрасным результатом нашей дискуссии», — написал сегодня Сергей Миронов в своем тг-канале.

Как добавил депутат, он увидел, что Сбербанк уважает мнение других людей и прислушивается к критическим замечаниям. «Мы договорились, что моя позиция по этике и развитию моделей в контексте ценностей нашей страны будет услышана разработчиком, будет проведен внутренний содержательный аудит нейросети», — отметил Сергей Миронов.

«В связи с этим готов отозвать свое обращение в Генеральную прокуратуру на предмет проверки деятельности Сбербанка по разработке нейросети Kandinsky», — резюмировал он.

Добавим, что ранее за «коллегу» заступилась нейросеть GigaChat. «Мы не ставим перед собой задачу сформировать негативный образ России. «Напротив, мы хотим использовать наши знания и технологии для того, чтобы помочь людям лучше понимать мир», — написала она.