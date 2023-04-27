МТС купил 51% в компании-разработчике IT-продуктов для безопасности автотранспорта

Компания МТС приобрела контроль в ООО «Проектная среда» (группа компаний «СКАУТ — Корпоративные решения»), которое занимается разработкой и интеграцией IT-решений по повышению безопасности движения и экономической эффективности коммерческих автопарков.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

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«ПАО "МТС", цифровая экосистема, объявляет о закрытии сделки по приобретению 51% акций ООО "Проектная среда" (группа компаний "СКАУТ — Корпоративные решения"), одного из лидирующих в России и СНГ IT-разработчиков и интеграторов телематических решений для управления коммерческими автопарками (fleet-менеджмент)», — указывается в сообщении.

Отмечается, что «СКАУТ — КР» будет работать в периметре МТС как самостоятельная структура; вся команда, в которую входят основатели проекта, будет сохранена.

По словам вице-президента по развитию корпоративного и нового бизнеса Олега Алдошина, сделка позволит интегрировать платформу SKAI, разработанную «СКАУТ — КР», в продуктовые решения МТС по мониторингу транспорта, маршрутизации и планирования, контроля безопасности движения и потребления топлива.

Алдошин отметил, что рынок fleet-менеджмента в РФ после ухода западных игроков сильно фрагментирован, однако в ближайшие пять лет он может вырасти в два раза, до 26 млрд руб. «Эти факторы дают нам возможность занять лидерские позиции на рынке управления корпоративными автопарками, особенно в таких отраслях как грузовые перевозки, ТЭК, пищевая индустрия, фармацевтика», — подчеркнул топ-менеджер.

Основатель и коммерческий директор «СКАУТ — КР» Юрий Висневский рассказал, что решения компании позволяют в разы снизить аварийность за счет изменения стиля вождения на безопасный, а также примерно на треть сократить лишний пробег и расход топлива благодаря оптимизации маршрутов, повышению дисциплины персонала и улучшению контроля над состоянием автопарка. «Для нас важно, что интеграция с МТС поможет нам улучшать ситуацию с безопасностью дорожного движения на федеральном уровне, а внедрение решений по уменьшению расхода топлива ведет не только к экономии средств, но и глобально уменьшает углеродный след», — сказал основатель компании.

Уточняется, что «СКАУТ — КР» разрабатывает решения по повышению безопасности движения и экономической эффективности для крупных корпоративных автопарков. Проекты предприятия реализуются на базе собственной SaaS-платформы SKAI с использованием технологий «интернета вещей» (IoT), компьютерного зрения и искусственного интеллекта. К сервисам компании подключено свыше 30 тыс. транспортных средств, ее услугами пользуются 70 крупных холдингов.

Ранее стало известно, что МТС через дочернее ООО «МТС Авто» приобрел компанию DY-Technologies, которая сейчас строит завод по выпуску электроники для автомобилей в ОЭЗ «Технополис Москва». На новом предприятии планируется разрабатывать и изготавливать продукцию систем connectivity и телематики, создавать аппаратные решения для безопасности вождения, а также выпускать бортовые информационные и мультимедийные блоки с интегрированными сервисами экосистемы МТС и партнеров.