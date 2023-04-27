Надежды на биткоин: всего один час, который многие запомнят надолго

Сага First Republic Bank вчера продолжала будоражить все рынки. История банка, который имел все шансы потерпеть крах еще в марте, но был, казалось бы, спасен совместными усилиями ФРС и крупных банков, похоже, все-таки приближается к концу. Это, среди прочего, ставит вопросы об эффективности и последовательности действий властей США, вызывая у многих опасения неконтролируемого расширения банковского кризиса.

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После отчетности, показавшей колоссальный отток депозитов из банка, стало очевидно, что без новой мощной финансовой поддержки он просто не жилец. Но выяснилось, что теперь желающие поддержать его деньгами отчего-то не становятся в очередь.

На бумаге сумма активов First Republic на 31 марта составляла $233 млрд, включая кредиты на $173 млрд и инвестиционный портфель в $35 млрд. И банк как будто даже намеревался в поисках спасения продать долгосрочные ипотечные кредиты и облигации на сумму до $100 млрд, сообщал Bloomberg.

Вот только все это именно на бумаге. В инвестиционной части портфеля облигации отражаются по ценам, которых сейчас не существует в природе. Да и долгосрочные кредиты, выданные по околонулевым ставкам, стоят сейчас гораздо меньше. За какую часть отраженной в балансе цены их можно сейчас продать, знают только инсайдеры. Но, судя по всему, вырученных денег на спасение не хватит.

Сейчас советники First Republic (в частности, JPMorgan Chase) попытаются уговорить крупные американские банки, которые уже поддержали его однажды, оказать еще одну услугу, купив у него те самые кредиты и облигации. Переговоры эти больше напоминают грубый шантаж.

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Как сообщают источники CNBC, контрагентам предлагают выкупить активы проблемного банка по завышенным ценам, потеряв на этом миллиарды долларов. Если же они откажутся, то после того, как First Republic потерпит крах, им все равно придется выплатить $30 млрд Корпорации по страхованию депозитов.

Банкам это не нравится. И советники First Republic пытаются надавить на них через правительство. СМИ рассказывают об обращениях к серьезным лоббистам, о попытках выйти напрямую на Байдена. Но, как сообщили вчера источники Дэвиду Фаберу из CNBC, официальные лица из правительства США «не желают вмешиваться в процесс спасения».

Нефть, доллар, золото

Рынок реагировал на это сбросом многих активов. Перспектива разрастания банковской паники, а вслед за ней более быстрого, чем ожидалось, падения экономики США в рецессию не выглядит радостной для товарных рынков – и нефть рухнула. Но и для акций в этом нет ничего хорошего, так что индексы в США и Европе по большей части сползали.

Акции самого First Republic, естественно, вновь обрушились. Торги ими многократно останавливались – в итоге они потеряли за день еще 29,75%. От своего максимума они рухнули уже настолько, что нет смысла приводить цифры – в десятки раз.

Доллар и золото вчера вели себя практически зеркально. Первый сначала рухнул, а затем стал подрастать, а второе, наоборот поначалу росло, а затем ушло в минус. Участники рынка метались, пытаясь правильно выбрать защитный актив. И поначалу многим показалось, что эту роль стал играть биткоин.

Актив на час

Ранее на фоне банковских потрясений биткоин он уже показывал рост. Криптоэтузиасты не без оснований считали, что в старейшую криптовалюту частично перетекают деньги, сбегающие из банков. И взлет биткоина с уровня $27 тыс. выше $30 тыс. многим показался только естественным.

Его резкий рывок отчасти был связан с ликвидацией «шортов», но многие увидели в этом нечто большее.

«Биткоин по-прежнему балансирует между тем, чтобы стать спасательной шлюпкой для денег из банковской системы и остаться ведущим активом с высоким риском, – говорил CNBC управляющий партнер Bitcoin Opportunity Fund Джеймс Лавиш. – И поскольку First Republic сейчас находится на грани краха, биткоин – это безопасное убежище по сравнению с сомнительными банковскими депозитами».

Но через несколько часов биткоин показал, что он все-таки гораздо ближе к рисковому активу, чем к защитному. В американских банках суммы до $250 тыс. хотя бы застрахованы, а криптовалюта способна лишать инвесторов денег мгновенно и без шансов, особенно если она взята с плечом. Вечером, менее чем за час котировки биткоина были переставлены с $29,7 тыс. на $27,5 тыс. Рухнув тем самым всего за час на 7,5% и обескуражив тех, кто уже видел в нем защиту от банковского кризиса.