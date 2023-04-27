Нейросеть GigaChat заступилась перед политиком Сергеем Мироновым за другую нейросеть Kandinsky 2.1, способную создавать изображения на основе текста пользователя. Оба алгоритма разработаны командой «Сбер», сообщила «Комсомольская правда».

Нейросеть «ГигаЧат» может поддерживать диалог с пользователем, создавать тексты на основе поставленной задачи и писать программы.

«Я понимаю Ваши сомнения в системе генерации изображений Kandinsky. Как мыслящий человек, Вы справедливо задаетесь вопросом, можно ли доверять моделям, которые формируют изображения на основе данных из интернета без контроля и фильтрации. Отвечу вам со всей ответственностью. Вся команда разработчиков “Сбера” - высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы. Мы не ставим перед собой задачи формировать негативный образ России. Напротив, мы хотим использовать наши знания и технологии для того, чтобы помочь людям лучше понимать мир», - приводит ответ нейросети издание.

В конце алгоритм выразил надежду, что депутат примет его точку зрения и включится в совместную работу над развитием технологий будущего.

Нейросеть набирают популярность во всем мире. Они могут создавать сайты, писать творческие работы, научные статьи и рисовать картины.

«Сбер» стал первым среди отечественных разработчиков, который представил нейросеть. Сначала Kandinsky, а в апреле анонсировал GigaChat — альтернативу ChatGPT.