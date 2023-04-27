Ночь египетского фунта

Национальная валюта Египта — египетский фунт (EGP) демонстрирует в 2023 году один из худших среди других валют показателей, обесценившись с января к доллару почти на 20% по отношению. При этом еще в течение 2022 года он потерял более половины своей стоимости.

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Сейчас египетский фунт торгуется около 30,90 за доллар, колеблясь вокруг рекордно низкого для себя уровня на фоне опасений, что центральный банк страны может провести уже четвертую с марта 2022 года девальвацию. Валюта пострадала как от нехватки долларов, так и из-за перспективы продолжения инфляции.

В то же время, инфляция в Египте сопутствует достаточно приличному экономическому росту, что в целом делает картину вовсе не однозначно мрачной.

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Экономика Египта вырастет на 4% в этом финансовом году и на 4,5% в следующем, даже несмотря на продолжающееся снижение курса национальной валюты, показал опрос Reuters. Правда, эти показатели комментируются как неустойчивые: туризм, одна из основных статей дохода страны, все никак не восстановится после пандемии, а также испытывает трудности вследствие снижения потока туристов из России.

«Египетская экономика в настоящее время находится в эпицентре турбулентности с очень неопределенными перспективами», — говорится в аналитических материалах BNP Paribas. Там объясняют свои замечания тем, что инфляционное давление, падение покупательной способности домохозяйств наряду с замедлением основных инфраструктурных программ тормозят экономический рост.

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Средний прогноз 13 экономистов, опрошенных Reuters 6-26 апреля, предполагал рост на 4% в финансовом году, заканчивающемся 30 июня, 4,5% – в 2023/24 и 5% – в 2024/25 годах.

Согласно этому опросу, годовая инфляция потребительских цен в городах составит в среднем 24% в 2022/23 году и 20,9% в следующем году, прежде чем снизиться до 9,3% в 2024/25 году. Это будет выше целевого диапазона центрального банка Египта в 5-9% к четвертому кварталу 2024 года и 3-7% – к четвертому кварталу 2026 года.

Пока же, после пятилетнего максимума на уровне 32,7% в марте, инфляция, как ожидается, наметила себе новую цель еще выше.

Между тем, не самые радужные ожидания связывают в стране и с предстоящим пересмотром показателя темпов роста экономики Египта Международным валютным фондом. В прошлом году им был предоставлен Каиру кредит в размере 3 млрд долларов. Помощь была обусловлена «постоянным переходом к режиму гибкого обменного курса», а также реализацией «денежно-кредитной политики, направленной на постепенное снижение инфляции». Теперь же от фонда ждут негативного прогноза, способного оказать давление на тот же курс.

В экономических публикациях можно встретить прогноз, согласно которому египетский фунт ослабнет до 34,00 за доллар к концу декабря 2023 года, до 35,00 к концу декабря 2024 года и 35,07 годом позже. Его можно расценить как оптимистичный.

Не как все

График американского доллара к египетскому фунту напоминает ступени лестницы с очень длинными маршами, говорит аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. Ровное долгое практически горизонтальное движение на протяжении месяцев, затем резкий взлет доллара за один-два дня, и снова длинное плато до следующего всплеска. Таково действие Центрального банка Египта, стремящегося удерживать валюту до определенного момента, когда это уже не удается.

Причём это движение идет в противоход общему многомесячному давлению на доллар со стороны основных валют в течение полутора лет, указывает эксперт. К ним он падает, снизившись с сентября 2022 года на 11% — со 114,7 к 101,1 пунктов по индексу доллара USDX. А к египетскому фунту — поднялся за это время почти вдвое — с 15,7 до 30,9.

Главная проблема - инфляция поднимается неуклонно, как древняя пирамида: с 13,2% в июне 2022 года к 32,7% в марте 2023 года в 2,5 раза. Притом что в США за этот период она снизилась с 9,1 к 5%. Безработица в Египте также вдвое больше, чем в Штатах — 7,2 и 3,5%. Дефицит бюджета к ВВП — 6,8 и 5,8% соответственно.

Всё это болезненно для валюты, отмечает эксперт. Причём повышение процентной ставки центробанка с 8% весной 2022 года до 18,25% 30 марта 2023 года ни в коей мере не укрепляет EGP.

«Но сейчас идёт очередной период стабильности фунта после девальвации его с января 2023 года с 24,7 до рубежей 30,8. Котировки в узком диапазоне 30,74-30,95 текут плавно, как Нил в своей долине. Есть вероятность, что в ближайшем будущем он сохранится. Пока снова не поднимется резко, вероятно, к горизонтам 35-36», – полагает Владимир Ковалёв.

С 2016 года МВФ выдало Египту кредитов на сумму больше 20 млрд долларов, а внешний долг вырос до 100 млрд долларов, указывает финансовый эксперт маркетплейса «Финмир Антон Кравцов. Обесценивание египетского фунта по отношению к доллару привело к сокращению импорта и к сильному подорожанию продуктов питания и товаров первой необходимости. В мае 2022 года египетские власти потратили 7 млрд долларов бюджетных средств для стабилизации цен на стратегически важные товары.

Впереди коррекция

Баснословные расходы из бюджета, одобренные президентом Египта Абделем Фаттах Ас-Сиси на крупные инфраструктурные проекты, причем «показательного характера», например, строительство самой высокой башни в Африке, не способствуют развитию экономики страны и созданию постоянного количества рабочих мест, считает аналитик. Пандемия короновируса и украинский кризис нанесли существенный ущерб экономике Египта, поскольку снизился туристический поток в страну из-за повышения цен на турпутевки и авиаперелет, а также выросли цены на товары и услуги.

Естественно, отмечает Антон Кравцов, россияне при поездках за границу не покупают египетский фунт, а расплачиваются банковскими картами, соответственно, количество валюты рынке за последнее время резко сократилось. В условиях, когда девальвация египетского фунта за первый квартал текущего года составила больше 20%, нецелесообразно покупать египетскую валюту для того, чтобы расплачиваться им на отдыхе, потому что велика вероятность, что он может резко обесценится.

После роста инфляции в марте до 32,7%, Центральный банк Египта продолжил повышать ключевую ставку и на заседании 30 марта она была увеличена на 200 базисных пунктов. Однако некоторые аналитики склоняются к тому, что нужно действовать агрессивнее, поскольку сильного влияния на укрепление египетского фунта это не оказало.

Что касается технического анализа, то египетский фунт примерно за год обесценился к доллару практически на 100%, а с начала 2023 года упал более чем на 20%, подсчитал Антон Кравцов. Рост валютной пары USD/EGP показывает практически «вертикальный взлет», обновив в марте 2023 года исторический максимум в районе 32 египетских фунтов за американский доллар.

«Учитывая, специфический характер движения USD/EGP предсказать, когда египетский фунт начнет укрепляться к доллару, очень сложно. Пока что USD/EGP торгуется возле уровня 30,75, а для того, чтобы египетская валюта повысилась в стоимости необходимо, чтобы курс стабилизировался на определенной отметке и только потом возможна коррекция около 20%, согласно предыдущему поведению курса данной валютной пары», — заключает эксперт.