Отдельные моменты в прекрасном отчете «Яндекса» вызвали коррекцию его акций

Спекулянты начали разгонять акции «Яндекса» еще вчера, задрав котировки на 2,55% в ожидании высоких показателей работы компании в первом квартале.

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Эмитент на первый взгляд инвесторов не разочаровал. Так, выручка по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилась на 54% до 163,2 млрд руб., а скорректированная EBITDA вообще взлетела в 10 раз до 12,8 млрд руб.

Как отмечают аналитики БКС, эти показатели превзошли консенсус-прогноз аналитиков на 9 и 23%, соответственно. «Скачок EBITDA связан как с сильной динамикой выручки, так и с благоприятной базой сравнения — в первом квартале 2022 года Яндекс заплатил сотрудникам дополнительную зарплату», — отмечают они фактор, снизивший год назад прибыль компании.

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Среди наиболее позитивных моментов отчетности аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын в беседе с «Экспертом» отметил рост выручки «Поиска» и «Портала» «Яндекса» на 54%, с повышением маржинальности по EBITDA до 51,4%. «”Поиск” – кормилец всех остальных проектов», — сказал он.

В тоже время у него вызывает тревогу рост, хотя и на 67%, но до всего лишь 40 млрд руб. такого важного для электронной коммерции показателя, как GMV (Gross Merchandise Value), то есть совокупной стоимости товаров, проданных на торговой площадке за определенный период времени без учета возвратов, обмена и скидок на очень важной для развития компании площадке «Яндекс-Маркет».

«При таких темпах отставание от Wildberries, оборот которого близится к 1,7 трлн руб. в год, преодолеть нельзя. Получается, что “Поиск” “Яндекса” превращается в дойную корову, позволяющую выращивать проект, занимающий, вероятно, третье место на рынке электронной коммерции, без надежды улучшить позицию. Но электронная коммерция – это рынок отнюдь не с той же маржинальностью, что “Поиск”, она почти бесприбыльна», — отмечает Делицын.

Есть вопросы и к «Такси». Направление райдтеха (такси) у «Яндекса» вроде бы выбралось на окупаемость, но проверить это по отчетности нельзя, поскольку там указан лишь общий операционный убыток по EBITDA вместе с электронной коммерцией. Это 10,8 млрд руб, говорит Делицын. «Но “Яндекс” пока не показывает, каков вклад райдтеха и каков – электронной коммерции. Это означает, что тот результат, который компания представила бы с гордостью, пока не достигнут», — полагает он.

В то же время, доля «Яндекса» на этом рынке стала огромной. Теперь он мог бы попробовать для роста рентабельности задрать цены на перевозки пассажиров. Но есть опасность натолкнуться на противодействие со стороны Федеральной антимонопольной службы, а это не шутки.

«Тут “Яндекс” станет в точности похож на МТС и “Ростелеком”, которые могли бы решить любые финансовые проблемы, подняв тарифы. Но государство хорошо знает, что думают пенсионеры об уровне цен на мобильную связь. Цены на такси тоже могут стать привлекательным объектом для политиков, которым нужна публичность», — предупреждает Делицин.

«Кстати, “Яндекс” делает Uber королевский подарок в размере $702,5 млн, выкупая долю американцев в “Яндекс.Такси” в соответствии с опционом. Пусть и не $1,2 млрд, как предполагалось ранее, но для Uber, убытки которой за последние 12 месяцев составляют $1,8 млрд, это возможность закрыть почти половину убытков», — добавляет аналитик «Финама».

И это «расточительство» также играет не в пользу роста дальнейшей капитализации компании.

Однако аналитики БКС позитивно смотрят на акции «Яндекса», рекомендуя «покупать» бумагу и ожидая ее рост на 66% в течение года.

Менее оптимистичен Делицын, напоминая о том, что ранее драйвером роста «Яндекса» были ожидания, что проигрывающий в России Google просто купит своего прямого конкурента «за 2% собственной стоимости, то есть где-нибудь за $40-50 млрд».

Естественно, что при нынешнем уровне антироссийских санкций ни о каких покупках американцами активов в РФ говорить не приходится. Более того, в бумаге «застряли» западные акционеры, которые ждут раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части, надеясь, что им достанется хотя бы кусочек зарубежного бизнеса компании.

Компания объявила о таком разделе, но его подробности пока так и остаются тайной.

Отказывается «Яндекс» и прогнозировать дальнейшую динамику своего бизнеса. «На сегодняшний день возможность прогнозирования в краткосрочной и среднесрочной перспективе по-прежнему остается ограниченной из-за сохраняющейся высокой степени неопределённости в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем. Поэтому мы не готовы дать прогноз финансовых показателей», — говорится в сообщении компании.

Все эти негативные моменты и неопределенности стали основанием для того, чтобы по факту выхода отчетности спекулянты зафиксировали прибыль. Ближе к закрытию основных торгов акции «Яндекса» дешевели примерно на процент.

С точки зрения технического анализа, бумага вошла в зону сильного сопротивления 2100-2150 руб. Нужен какой-то драйвер для преодоления этого препятствия и ускорения роста в дальнейшем.

