Палата представителей США приняла законопроект о повышении лимита госдолга до $32,9 трлн

Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, приняла законопроект о повышении потолка госдолга до $32,9 трлн либо до 31 марта 2024 года — в зависимости от того, что наступит раньше — с одновременным сокращением бюджетных расходов

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Документ поддержали 217 конгрессменов, в то время как 215 членов Палаты представителей выступили против, передает «РИА Новости». Теперь он будет рассмотрен сенатом, который контролируют демократы.

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Законопроект о повышении потолка госдолга на $1,5 трлн с одновременным сокращением расходов на сумму $4,5 трлн в апреле внес спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти. Согласно инициативе, дальнейший рост госрасходов должен быть ограничен 1% в год. По словам Маккарти, если Белый дом захочет потратить больше, ему необходимо будет просить согласия Конгресса.

В администрации Джозефа Байдена по-прежнему требуют от Конгресса расширить лимиты заимствований без каких-либо условий. Там предупреждают, что в ином случае уже летом Вашингтон не сможет обслуживать свои долговые обязательства.

Байден отказался от переговоров с Маккарти по этому вопросу и настаивает на том, чтобы повышение лимита госдолга прошло автоматически, как это было всегда.

Маккарти после голосования по законопроекту выразил недоумение в связи с уходом главы государства от обсуждения проблемы госдолга. «Это не то, как должен действовать лидер свободного мира. Это не то, как Америка хочет, чтобы вы действовали», — заявил спикер.

Белый дом в последнее время призывает Конгресс повысить потолок госдолга, законодательно установленный на уровне $31,4 трлн. Республиканская партия традиционно скептически относится к поднятию лимита и выступает за сокращение государственных расходов.

В январе Минфин США уведомил Конгресс о начале применения «чрезвычайных мер» для избежания дефолта в связи с расчетным достижением нынешнего потолка госдолга.