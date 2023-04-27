Представители французской атомной отрасли поддержали проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Франция поддерживает проект по АЭС «Пакш-2» в Венгрии, который реализует госкорпорация «Росатом» в рамках соглашения между Москвой и Будапештом.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник в Министерстве энергетического перехода Франции.

«Французские представители атомной отрасли поддерживают наших европейских партнеров, в частности Венгрию, во всех их действиях и во всех проектах, пока они строго соблюдают европейские рамки международных санкций», — сообщил собеседник издания.

В министерстве указали на то, что выгоду от проекта «в конечном итоге» получит Будапешт. Также в ведомстве напомнили о климатической повестке, предполагающей отказ от угольных и газовых электростанций.

В материале подчеркивается, что Франция и Венгрия разделяют «веру в ядерную энергетику», несмотря на разногласия по другим вопросам европейской повестки.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что французская Framatome может расширить участие в строительстве АЭС «Пакш-2», если из него выйдет немецкая Siemens Energy. Участие последней в проекте блокируют вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Власти Франции, со своей стороны, разрешили Framatome поставлять технологий и оборудование.

В октябре 2021 года АО «Русатом — автоматизированные системы управления», входящее в «Росатом», и франко-германский консорциум Framatome — Siemens подписали договор об изготовлении автоматизированных систем управления для двух новых энергоблоков АЭС «Пакш». В рамках проекта был заключен контракт на изготовление турбин компанией GE Hungary Kft., которая является дочерней структурой американской General Electric. Учитывая этот факт, вывод ядерной энергетики из-под санкций ЕС приобретает для «Пакш-2» особое значение, отмечает ТАСС.

АЭС «Пакш» построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо, обеспечивая половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. В настоящий момент на станции работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440; продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту «Росатома».

Санкции Евросоюза должны были заморозить проект, поскольку он финансировался за счет российского кредита, однако министр внешнеэкономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что рестрикции Запада не отразятся на строительстве объекта, так как от него зависит энергетическая безопасность Венгрии.