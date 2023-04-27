Пригожин дезавуировал своё заявление о временном прекращении огня в Артёмовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дезавуировал свое заявление о временном прекращении огня артиллерии из-за визита американских журналистов в Артёмовск (украинское название Бахмут), назвав его военным юмором.

«Поступила информация, что из Часового Яра выдвигаются американские журналисты в Бахмут в сопровождении "Цербера", командира 57-й бригады ВСУ, за которым мы давно уже охотимся, никак не можем поймать его, – цитирует предпринимателя его пресс-служба. – В целях поржать я сделал заявление в СМИ, все СМИ выходят с заголовками: "Пригожин приостановил огонь", "Вагнера" дают возможность заехать американским журналистам", "Наступление на Артёмовск приостановлено". Ребята, это юмор такой военный. Юмор, и ничего кроме юмора... Это шутка была».

Как ранее писал «Эксперт», Пригожин сообщил, что его бойцы приостановили огонь артиллерии из-за визита в Артёмовск американских журналистов.

«Сидим в штабе, занимаемся боевой работой. Приходит информация, что "Цербер", командир 57-й бригады ВСУ, везёт американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса – это святое. Они ж тоже своего рода военкоры», – отмечал он.

