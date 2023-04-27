Пригожин сообщил о приостановке артиллерийского огня позиций ВСУ в Артёмовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы приостановили огонь артиллерии из-за визита в Артёмовск (украинское название Бахмут) американских журналистов.

«Сидим в штабе, занимаемся боевой работой, – цитирует предпринимателя РИА Новости. – Приходит информация, что "Цербер", командир 57-й бригады ВСУ, везёт американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса – это святое. Они ж тоже своего рода военкоры».

При этом Пригожин предостерёг украинских военных от переброски резервов в Артёмовск во время визита представителей СМИ.

«"Церберу" привет от парней, но резервы не подтягивай, распетушим, если повезёте по дороге резервы вместе с журналистами», – предупредил основатель ЧВК «Вагнер».

Как ранее писал «Эксперт», Пригожин назвал происходящее в Артёмовске «кровавейшей битвой». По его словам, Киев вынужден бросать в этот город большие силы, в том числе наёмников и элитные части ВСУ, так как осознаёт опасность для себя в прорыве донбасского фронта с выходом российских частей на Краматорск.