Пушилин сообщил о взятии под контроль 50 из 59 кварталов Марьинки

Большинство позиций ВСУ в Марьинке простреливаются российскими военными.

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Об этом сообщил телеканалу «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений», — заявил врио главы региона.

Пушилин отметил, что практически все позиции украинских военных находятся в зоне видимости российской группировки. Он добавил, что ВСУ продолжают перебрасывать в город резервы.

Также чиновник сообщил, что украинские силы пытаются контратаковать на угледарском направлении, однако у РФ есть успехи. По словам Пушилина, Запад вынуждает Киев начать контрнаступление, чтобы отработать полученное финансирование.

Марьинка — пригород Донецка, из которого столица региона регулярно подвергается артиллерийским обстрелам ВСУ, он расположен в километре от Петровского района города.