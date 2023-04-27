Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине и зерновую сделку

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.

«Согласно последним новостям, президент Эрдоган провел переговоры с президентом Путиным», – говорится в сообщении телеканала.

Между тем в канцелярия турецкого лидера уточнили, что в ходе состоявшейся беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и черноморскую продуктовую инициативу.

В частности, Эрдоган заявил Путину о возможности поработать над новыми предложениями по зерновой сделке. Кроме того, президенты РФ и Турции обсудили последние события в Сирии.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков сделал заявление о возможном продлении зерновой сделки. По его словам, обстоятельства пока складываются не в её пользу – она до сих пор не выполнена и не приобрела пакетный характер.

По словам представителя Кремля, те условия, которые касались нас, так и не реализованы». В этой связи отметил, что поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу сделки.