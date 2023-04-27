Путин разрешил делать исключения в применении ответных санкций по украинцам

Правительство РФ наделяется правом делать временные исключения в применении контрсанкций против украинских компаний и граждан, которые были введены в 2018 году. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Предоставить правительству РФ полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер», — говорится в указе, вносящем изменения в указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ» от 22 октября 2018 года.

Новый указ распространяется на все правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года.

В список контрсанкций в данный момент включены более 900 украинских граждан и свыше 80 компаний, уточняет ТАСС. Специальные экономические меры предусматривают блокирование безналичных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

