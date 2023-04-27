РФ в 2023 году перенаправит в Азию более 60% поставлявшихся на Запад нефти и нефтепродуктов

Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 млн т экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 млн, которые ранее приходились на европейский рынок.

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Об этом сообщил в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ) вице-премьер Александр Новак, передает «РИА Новости».

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«В этому году уйдет 140 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Останется порядка 80-90 миллионов тонн на Западе», — сказал он.

В 2022 году из предназначенного для европейских рынков объема в азиатские страны ушли порядка 40 млн т.

Таким образом, Россия в 2023 году планирует перенаправить на Восток более 60% экспорта нефти и нефтепродуктов, ранее поставлявшихся в Европу, отмечает агентство.

В феврале Новак информировал, что экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 млн т, продемонстрировав рост в 7,6%.

Накануне вице-премьер сообщил, что РФ перенаправила в Азию около 20% нефти, ранее поставлявшейся в страны Европы. По словам вице-премьера, после введения санкций в марте 2022 года РФ в течение нескольких недель наладила новые логистические цепочки с дружественными странами, в первую очередь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Африке.