Россия в 2023 году сократит добычу нефти и газового конденсата на 20 млн тонн — Новак

РФ в этом году сократит добычу нефти и газового конденсата до 515 млн т.

Об этом после заседания попечительского совета «Московского энергетического института» рассказал вице-премьер Александр Новак.

«Общая [добыча], которую мы прогнозируем, — это 515 млн тонн (вместе с газовым конденсатом). Если сравнивать с прошлым годом — у нас было 535 [млн тонн], то есть это минус 20 млн тонн», — цитирует Новака ТАСС.

Мировой рынок нефти вице-премьер назвал сбалансированным с учетом принятых ОПЕК+ мер по добровольному сокращению добычи.

«Мое мнение, что сейчас рынок сбалансирован с учетом ранее принятых решений, с учетом нашего сокращения (добычи нефти), а также сокращений в других странах. Плюс сейчас начнет расти потребление, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал зампред правительства.

Накануне Александр Новак сообщил, что РФ перенаправила в Азию около 20% нефти, ранее поставлявшейся в страны Европы. По словам вице-премьера, после введения санкций в марте 2022 года РФ в течение нескольких недель наладила новые логистические цепочки с дружественными странами, в первую очередь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Африке.

По итогам прошлого года добыча нефти в России составила 535 млн т, что на 2% превышает показатель 2021 года. Экспорт нефти увеличился на 7%. В марте РФ приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти, позже срок действия меры продлили до конца года. По словам Новака, сокращение добычи направлено на снижение дисконта на российскую нефть и обеспечение стабильных поставок.