Семейный отдых в Крокус Сити Океанариуме

13 и 27 мая в 11:30 и 13:00, посетители смогут погрузиться в загадочный мир морских нимф на подводном шоу «Приключения русалочек». После представления гости смогут смастерить корону русалочки и водяного, а также посетить тематическую арт-зону.

По четвергам в 12:00 в Крокус Сити Океанариуме проходят прямые эфиры. Слушателей знакомят с новыми обитателями, экологическими праздниками и важными событиями из мира растений и животных.

Посмотреть, как кормят лемуров, нерп и других интересных обитателей Океанариума, можно при посещении демонстрационных кормлений.

Каждое воскресенье в Крокус Сити Океанариуме проводятся познавательные занятия для дошкольников и школьников. В легкой игровой форме юные натуралисты познакомятся с млекопитающими из разных уголков нашей планеты: кошачьи лемуры, кольчатые нерпы, летучие собаки, карликовые игрунки и другие представители класса. Каждое занятие включает в себя интерактивную лекцию, экскурсию по экспозиции, чтобы в живую увидеть обитателей, о которых была лекция и закрепить материал, а также творческую работу: поделки и аппликации, которые потом можно забрать с домой.