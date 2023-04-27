СК возбудил дело против блогера Блиновской, подозреваемой в неуплате налогов на 918 млн рублей

СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской, подозреваемой в неуплате налогов на 918 млн руб.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Блиновская была задержана при попытке выехать из России, с собой у нее были билеты в другую страну.

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«Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Уточняется, что поводом для возбуждения дела стали материалы УФНС по Москве. «По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей», — указывается в пресс-релизе.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, в офисе и по месту проживания подозреваемой идут обыски.

Наиболее известный проект Блиновской — «Марафон желаний», запущенный в 2018 году. Он представлял из себя курс из серии занятий, которые длятся около месяца. Участники тренинга составляли список желаний, которые они хотели бы воплотить в реальной жизни; подразумевалось, что после прохождения марафона человек должен ощутить в себе силу и энергию, пишет Ura.ru. Среди других проектов Блиновской — «Стань и получишь», «Финансовый марафон», «Предназначение» и «Про отношения». Средняя стоимость курсов блогера составляла от трех до десяти тысяч руб. В марте 2023 года участники проектов начали массово жаловаться в Генпрокуратуру, обвиняя Блиновскую в мошенничестве.