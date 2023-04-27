Германия вступает в технологическую войну с Китаем на стороне США

Вашингтон успешно сколачивает очередную западную коалицию в надежде сохранить собственную гегемонию в мире. Только сейчас не против России, а против Китая, с которым он уже развязал одну войну. В технологической войне против Пекина, которая сейчас главным образом проходит на полупроводниковом фронте, к американцам уже присоединились японцы и голландцы, тоже ограничившие экспорт в КНР современных микрочипов, оборудования для их производства и технологий. Сейчас же на их сторону выразил желание стать и Берлин, до этого сохранявший какое-то подобие нормальных отношений с Пекином и подвергавшийся за это, кстати, критике из-за океана.

Bloomberg сообщает о подготовке немецким правительством ограничений экспорта в Китай химических веществ, которые используются в изготовлении микрочипов. Причем одной «химией» канцлер Шольц и министр экономики Роберт Хабек, неожиданно оказавшиеся сейчас одними из главных противников Пекина, не ограничились. В черном списке сырья, товаров и услуг, которые в Германии называют сырьем и товарами двойного использования, т.е. используемыми как в гражданской, так и в военной сфере, и на которые будут распространяться ограничения, много и других материалов, необходимых для производства современных чипов. В случае принятия закона, в чем Bloomberg, похоже, не сомневается несмотря на то, что переговоры об ограничениях в правящей коалиции находятся на начальном этапе, ограничения коснутся таких немецких гигантов, как Merck KGaA и BASF SE, которые сейчас поставляют Пекину необходимые для микрочипов химические вещества.