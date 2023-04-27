Германия вступает в технологическую войну с Китаем на стороне США

Вашингтон успешно сколачивает очередную западную коалицию в надежде сохранить собственную гегемонию в мире. Только сейчас не против России, а против Китая, с которым он уже развязал одну войну. В технологической войне против Пекина, которая сейчас главным образом проходит на полупроводниковом фронте, к американцам уже присоединились японцы и голландцы, тоже ограничившие экспорт в КНР современных микрочипов, оборудования для их производства и технологий. Сейчас же на их сторону выразил желание стать и Берлин, до этого сохранявший какое-то подобие нормальных отношений с Пекином и подвергавшийся за это, кстати, критике из-за океана.
Bloomberg сообщает о подготовке немецким правительством ограничений экспорта в Китай химических веществ, которые используются в изготовлении микрочипов. Причем одной «химией» канцлер Шольц и министр экономики Роберт Хабек, неожиданно оказавшиеся сейчас одними из главных противников Пекина, не ограничились. В черном списке сырья, товаров и услуг, которые в Германии называют сырьем и товарами двойного использования, т.е. используемыми как в гражданской, так и в военной сфере, и на которые будут распространяться ограничения, много и других материалов, необходимых для производства современных чипов. В случае принятия закона, в чем Bloomberg, похоже, не сомневается несмотря на то, что переговоры об ограничениях в правящей коалиции находятся на начальном этапе, ограничения коснутся таких немецких гигантов, как Merck KGaA и BASF SE, которые сейчас поставляют Пекину необходимые для микрочипов химические вещества.
Олаф Шольц уже далеко не первый раз пытается совместить трудно совместимые вещи: с одной стороны, большие интересы немецкого бизнеса в Поднебесной, а с другой, укрепить национальную безопасность ФРГ, по крайней мере, как он ее понимает, и что-то предпринять в связи с нарушениями китайскими властями прав человека, в чем Запад давно обвиняет Пекин. Учитывая хорошо известную реакцию руководства КНР на такие недружественные действия со стороны других стран, в первую очередь, западных, можно предположить, что усидеть на двух стульях немецкому лидеру будет трудно.
Несмотря на заявления, раздающиеся из Берлина, о том, что никакого давления на немцев Вашингтон не оказывает, известно, что Шольц и Хабек поддерживают тесные контакты по вопросу отношений с Китаем не только с европейскими союзниками, но и с США. Об ужесточении отношений Берлина с Поднебесной свидетельствует и недавний визит в Пекин главы немецкого МИД Анналены Бербок, которая обменялась колкостями с китайским коллегой Цинь Ганом по тайваньскому вопросу. Бербок, кстати, вместе с Хабеком приложила немало усилий, чтобы перетянуть на свою сторону и на сторону Вашингтона обычно нерешительного Олафа Шольца. Нерешительность канцлера и его желание сохранить нормальные отношения не только с Вашингтоном, но и с Пекином, проявились, например, в приглашении нового китайского премьера Ли Цяна на переговоры в Берлин. С учетом информации о подготовке Берлином ограничений интересно будет наблюдать за судьбой этого визита, намеченного на 20 июня.