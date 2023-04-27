В Кремле оценили беседу Си Цзиньпина с Зеленским

Руководитель главы российского государства Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами оценил состоявшуюся 26 апреля беседу между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам представителя Кремля, наша страна готова приветствовать всё, что может приблизить достижение мира на Украине и целей специальной военной операции, передаёт РИА Новости.

«Мы готовы приветствовать всё, что может приблизить окончание конфликта на Украине, и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей, мы готовы это приветствовать», – заявил песков Песков, отвечая на вопрос одного из журналистов, как в Кремле оценивают состоявшийся разговор Си и Зеленского и насколько такое общение может приблизить окончание украинского конфликта.

Как ранее писал «Эксперт», 26 апреля Центральное телевидение Китая сообщило, о телефонном разговоре между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе состоявшейся беседы среди прочего произошёл обмен мнениями по украинскому кризису. В частности, Си Цзиньпин заявил, что Китай отправит на Украину своего спецпредставителя для урегулирования ситуации, и подчеркнул, что Пекин намерен добиваться скорейшего прекращения огня. Кроме того, китайский лидер отметил, что диалог и переговоры – единственный выход из конфликта.