Американский историк Джордж Либмэн назвал основные условия для прекращения конфликта на Украине.

По его мнению, для скорейшего его завершения России необходимо предоставить то, что она хочет. В статье для журнала The American Conservative эксперт, в частности, отметил, что ключом к нормализации ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное российское правительство, причём любое – царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное.

«Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов», – подчеркнул Либмэн.

При этом историк напомнил, что зародившаяся в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций система предполагала «священный союз» пяти постоянных членов Совета безопасности ООН.

«Именно этот союз обеспечил почти столетнее отсутствие крупных войн в Европе», – считает Либмэн.

Он также отметил, что любое урегулирование ситуации должно включать отказ от антироссийских санкций, так как ограничения уже десятилетия показывают свою неэффективность. В этой связи эксперт напомнил о бессмысленных, по его мнению, рестрикциях против Ирана, Кубы и КНДР.

«Но вместо этого «повелитель санкций» Госдепартамент радостно празднует истощение российских валютных резервов в результате конфликта, как будто обнищавшая Россия была бы бастионом мира, а не анархии», – резюмироал историк, добавив, что любое российское правительство также будет против полного членства Украины в НАТО.

Как ранее писал «Эксперт», бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предложил вариант разрешения конфликта на Украине. По его словам, для этого «незалежная» должна стать нейтральной и не стремилась в НАТО.