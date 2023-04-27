В Запорожской области рассказали о подготовке ВСУ отвлекающих маневров перед контрнаступлением

Украинские военные готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления.

Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

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«ВСУ готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления основных сил в Запорожской области», — сказал Рогов.

Он уточнил, что в качестве отвлекающих маневров ВСУ делают ставку на разведку боем с использованием десантных и диверсионно-разведывательных групп.

В своем Telegram-канале в ночь на 27 апреля Рогов сообщил о переброске украинских боевиков по запорожским мостам. «Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее — в сторону фронта (район г. Орехов). С наступлением темноты движение интенсифицировано», — написал глава движения «Мы вместе с Россией».

По его словам, средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами. В обратном направлении следуют одиночные бензовозы. Рогов отметил, что ранее в сутки в ночное время по мосту проходило не более двух-трех единиц тяжелой гусеничной техники.

В Луганской народной республике между тем рассказали о появлении группы из примерно 100 иностранных наемников у российской границы в Харьковской области, пишет ТАСС. «В одном из населенных пунктов, граничащих с территорией РФ, выявлено прибытие иностранцев численностью порядка 100 человек. Все одеты в единообразную военную форму западного образца, имеют при себе стрелковое оружие натовского образца — М-16. Также у каждого имеется при себе объемный вещевой рюкзак», — сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он добавил, что общение между боевиками происходит в основном на английском языке, но есть большая группа говорящих по-польски.