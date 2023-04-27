Владимир Ефимов: производство косметики в Москве выросло почти на 40% с начала года

Московские промышленники только за два первых месяца текущего года увеличили выпуск мыла, косметики и парфюмерии почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил 27 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в Москве работает свыше 30 косметических фабрик, где трудоустроено более четырех тыс. человек. За первые два месяца 2023 года компании выпустили на 38,6% больше мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств, чем за тот же период прошлого года», — сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, причиной роста этого показателя стало то, что промышленники расширяют ассортимент и модернизируют производства. Они также активно работают на рынке, замещая на нем продукцию брендов, покинувших Россию.

Предприятия косметической отрасли регулярно получают государственную поддержку, напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Так, недавно столичному производителю предоставили льготный заем в 200 млн рублей на развитие экспортной деятельности. Другому косметическому предприятию был одобрен льготный инвестиционный кредит для модернизации производства», — рассказал он.

Добавим, что производственникам Москвы также доступно более 20 системных мер поддержки и антикризисных инструментов, запущенных властями города для бизнеса. А некоторые компании дополнительно пользуются налоговыми преференциями, имея статус промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны «Технополис Москва».