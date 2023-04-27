Военный историк: ВСУ могут попытаться захватить российские города для шантажа

Военный историк Юрий Кнутов считает вероятным, что боевики ВСУ попытаются захватить российские города ради шантажа в ходе давно анонсированного ими контрнаступления.

В этой связи, он призвал усилить приграничный контроль в Белгородской, Курской и Брянской областях. По мнению эксперта, в эти регионы следует направить силы, способные остановить не только захват городов, но и мелкие диверсии, передаёт сайт телеканала «360».

«Естественно, они могут попытаться осуществить захват, поэтому нам обязательно нужно быть готовыми к этому», – подчеркнул Кнутов.

Как пояснил историк, Киев таким образом планирует принудить Россию к обмену территориями или гражданским населением. При этом Кнутов считает возможное вторжение ВСУ в регионы РФ актом международного терроризма.

Как ранее писал «Эксперт», заместитель начальника Главного управления Росгвардии Донецкой Народной Республики (ДНР), командир батальона «Восток» Александр Ходаковский оценил угрозу захвата Белгорода Украиной

