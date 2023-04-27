Дедолларизация набирает ход

Правительство Аргентины заявило о готовности платить за китайские товары не американскими долларами, а китайскими юанями. Буэнос-Айрес не скрывает, что идет на этот шаг не столько для ослабления доминирования американской валюты в глобальной финансовой системе, сколько по причине резко сократившихся валютных резервов, которые находятся в основном в долларах. Долларовые резервы аргентинского центробанка опустились в последние недели до критического уровня. Это произошло в результате резкого обвала экспорта сельскохозяйственной продукции, вызванного очень сильной засухой. Кроме этого, на решение о смене валюты повлияла и сильная неопределенность в отношении исхода президентских выборов, которые должны состояться в этом году.

Аргентинцы намерены не откладывать переход на другую валюту в долгий ящик и планируют заплатить в оставшиеся апрельские дни китайским компаниям юанями за товары приблизительно на 1 млрд долларов. В заявлении правительства Аргентины также говорится, что предполагается ежемесячно оплачивать юанями часть китайского импорта на 790 млн долларов.