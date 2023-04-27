Дедолларизация набирает ход

Правительство Аргентины заявило о готовности платить за китайские товары не американскими долларами, а китайскими юанями. Буэнос-Айрес не скрывает, что идет на этот шаг не столько для ослабления доминирования американской валюты в глобальной финансовой системе, сколько по причине резко сократившихся валютных резервов, которые находятся в основном в долларах. Долларовые резервы аргентинского центробанка опустились в последние недели до критического уровня. Это произошло в результате резкого обвала экспорта сельскохозяйственной продукции, вызванного очень сильной засухой. Кроме этого, на решение о смене валюты повлияла и сильная неопределенность в отношении исхода президентских выборов, которые должны состояться в этом году.
Аргентинцы намерены не откладывать переход на другую валюту в долгий ящик и планируют заплатить в оставшиеся апрельские дни китайским компаниям юанями за товары приблизительно на 1 млрд долларов. В заявлении правительства Аргентины также говорится, что предполагается ежемесячно оплачивать юанями часть китайского импорта на 790 млн долларов.
О том, что переход на юани поможет сэкономить доллары, рассказал журналистам после встречи с китайским послом Цзоу Сяоли и представителями компаний из разных секторов экономики министр экономики Аргентины Серхио Масса. В ноябре прошлого года Аргентина для увеличения валютных резервов и укрепления аргентинского песо договорилась с Пекином о валютном свопе на 5 млрд долларов
Кроме валютного вопроса, подписанное соглашение позволит Буэнос-Айресу увеличить скорость импорта: импортные заказы будет утверждаться не в течение стандартных 180 дней, а вдвое быстрее – не позднее чем через 90 дней.