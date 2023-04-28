Акции дня: трейдеры продают бумаги «Норникеля» из-за отказа от дивидендов

Неделя торгов на Мосбирже закончилась разнонаправленной динамикой в индексах. Наибольшее падение по итогам сессии в пятницу, 28 апреля продемонстрировали бумаги «Норникеля», котировки которого снизились -2,82% до 14936 рублей за штуку.

Совет директоров «Норильского никеля» впервые за много лет предложил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Как пояснили в компании, такое решение вызвано экстраординарными обстоятельствами, связанными с внешними факторами.

«"Норникель" объявил сегодня о принятом большинством членов совета директоров решении: рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Менеджмент не исключает возможности выплаты промежуточных дивидендов в 2023 г, при условии того, что будет заработан денежный поток, и компания сохранит комфортный уровень долговой нагрузки. Решение было довольно неожиданным, видимо переговоры с "РУСАЛом" прошли безуспешно, негативно в моменте. Тем не менее ожидаем, что компания может вернуться к выплатам уже во II полугодии», - прокомментировали аналитики «БКС Мир инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,43% до 2634,94 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,89% до 1033,57 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:07 мск составила 80,12 долларов за баррель (+2,35%). Российская валюта укреплялась – 80,25 руб. за доллар.