S&P 500: день двойного разворота

После двух подряд дней падения, когда даже неожиданно хорошей отчетности технологических гигантов не удалось вывести S&P 500 в плюс, основные фондовые индексы США взяли вчера реванш. Dow Jones Industrial Average по итогам дня подскочил на 1,57%, S&P 500 – на 1,96%, а Nasdaq Composite – на 2,43%. Для первых двух это был лучший день с 6 января, а для последнего – с 16 марта.

Статья по теме: Microsoft не удержал S&P 500

Банковские акции, перепроданные из-за проблем First Republic Bank, перешли к коррекции на фоне отсутствия новых плохих новостей, а бумаги технологических компаний ускорили рост. За ними последовали и прочие, так что подъем, как и падение накануне, пошел широким фронтом – все 11 секторов S&P 500 завершили день в плюс.

Заметно прибавили акции крупнейших технологических компаний, входящие в элитный клуб обладателей капитализации выше $1 трлн. Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet подорожали на 2,8%, 3,2%, 4,6% и 3,7% соответственно.

Сначала года одни лишь компании из этой четверки добавили американскому фондовому рынку более $1 трлн капитализации – их акции выросли за без малого четыре месяца на 20-30%. И хотя Nasdaq Composite вчера все еще терял 25,1% от исторического максимума, зафиксированного в 2021 году, в 2023-м он прибавил уже 16,01%.

Чья это заслуга, вполне очевидно, но именно поэтому на этой неделе, когда должны были отчитаться Microsoft, Alphabet и Amazon, от их акций ничего не ждали: казалось, все возможные успехи уже в цене. Первые две раскрыли отчетность до начала торгов среды, а последняя должна была сообщить о своих результатах после закрытия четверга.

Но Microsoft и Alphabet смогли удивить публику, заметно превзойдя ожидания аналитиков. И в четверг их акции продолжали расти на этом фоне, а Amazon – еще и на предвкушении раскрытия ее прибыли.

В этом смысле технологические акции были не одиноки. Хотя текущий сезон отчетности будет вторым подряд, показавшим падение доходов в годовом выражении, внешне он выглядит довольно сильно. Прибыли часто оказываются выше предварительно заниженных аналитиками прогнозов: по данным FactSet, 79% из 235 компаний S&P 500, сообщивших о доходах, превзошли ожидания.

Соответственно, теперь растут и последние. Согласно Refinitiv, прибыли компаний из S&P 500 упадут на 2,4%, а не на 5,1%, как прогнозировали совсем недавно.

С ожиданиями вчера и вышла накладка. Акции Amazon, подскочившие на основной сессии на 4,6%, в первые минуты на постмаркете взлетели еще на 11,7%, а затем рухнули камнем, оказавшись на 4% ниже закрытия. Прибыль и выручка выросли, но компания предупредила, что доходы от ее облачного подразделения снизятся.

Другим неудачником стали акции Snap, владеющей мессенджером Snapchat – они рухнули на постмаркете более чем на 20%. Здесь выручка оказалась ниже даже заниженных ожиданий.

Акции cоциального интернет-сервиса и фотохостинга Pinterest потеряли вечером более 14%. Его прибыль и выручка побили прогнозы, но ожидания самой компании от следующего квартала публику разочаровали.

В результате акции других технологических компаний, включая Apple, Microsoft и Alphabet, тоже поползли вниз, а фьючерсы на фондовые индексы США ушли в «красную зону». Оптимизм рынка оказался хрупок. Но это и неудивительно, учитывая то, что одной из его основ были надежды на прибыль, а другой – противоречащие этой идее признаки рецессии. В последнем случае вновь работало правило: «плохие новости – это хорошие новости».

Вчера вышли данные о том, что темпы роста ВВП США в I квартале упали с 2,6% до 1,1%, тогда как ожидалось 2%. Экономика быстро замедлялась еще до начала банковского кризиса и некоторые экономисты предположили, что рецессия во втором квартале не просто может начаться, а уже идет.

Многие восприняли цифры по ВВП как сигнал к выходу ФРС из режима ужесточения денежно-кредитной политики. Но хотя при других обстоятельствах это и могло бы считаться хорошей новостью для бизнеса, сейчас всерьез думать, что рецессия повысит прибыли компаний, все-таки странно. Нет уже большого смысла и ориентироваться на результаты ушедшего квартала.

«Вскоре мы увидим сильнейший экономический спад и самое глубокое сокращение прибыли из того, что станет серией ее падений в течение трех кварталов подряд, - говорил вчера CNBC главный стратег Virtus Investment Partners Джозеф Терранова. – Лучше подготовиться к завтрашней буре, чем радоваться вчерашнему солнцу».

