Киевский режим не сможет восполнить потери, которые несут ВСУ.

Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер.

По его словам, проблема заключается в том, что у Украины в начале СВО была регулярная армия в размере 260 тыс. человек.

«Сейчас 80% из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены», – подчеркнул Риттер.

Бывший американский разведчик при этом подчеркнул, что российские войска прошли подготовку и оснащены всем необходимым, тогда как ВСУ сейчас в основном состоят из плохо обученных мобилизованных украинцев.

«Украина находится в трагической ситуации из-за неспособности ВСУ продолжать оборону. Владимир Зеленский постоянно говорит о планируемом контрнаступлении, однако Украине вряд ли это удастся при её нынешних ресурсах», – резюмировал отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США.

Как ранее писал «Эксперт», Риттер рассказал, когда и чем завершится специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине. По его мнению, это произойдёт летом 2023 года, когда Кие потерпит поражение после неудачного контрнаступления ВСУ.