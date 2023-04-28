Банк России снизил прогноз по инфляции и повысил — по динамике ВВП

По итогам заседания Совета директоров Банк России опубликовал обновленный прогноз на среднесрочную перспективу. По сравнению с февральским прогнозом, ожидания регулятора по инфляции снизились, а по динамике ВВП — повысились. Прогноз цен на нефть марки Urals на 2023 год оставлен без изменений — на уровне $55 за баррель.

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Так, инфляцию в 2023 году ЦБ прогнозирует теперь на уровне 4,5-6,5%. В феврале среднегодовая инфляции ожидалась в 6-7%. Рост ВВП улучшен до 0,5-2% вместо прогнозируемого прежде диапазона от -1% до +1%. Банк России изменил также прогноз средней ключевой ставки на 2023 год — с 7-9% до 7,3-8,2% годовых.

«С учетом новых данных по динамике экономической активности и продолжающейся структурной перестройки российской экономики в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП в 2023 году составит 0,5-2% и 0,5-2,5% в 2024 году. Это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5-2,5%», — говорится в заявлении ЦБ.

Прогноз роста кредитования юрлиц повышен до 9-13% с 8-12%, как и роста кредитования физлиц — до 11-15% с 10-14%.

Согласно новому среднесрочному прогнозу ЦБ, рост импорта в 2023 году ожидается на уровне 8,5-11,5% к предыдущему году, снижение экспорта — на уровне (-5,5)-(-2,5)%.

