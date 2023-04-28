Блогер Блиновская раскаялась в уклонении от уплаты налогов и признала вину

Задержанная накануне при попытке выехать с территории РФ блогер Елена Блиновская, против которой возбудили дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, признала свою вину в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба СК.

«В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину», — говорится в материале ведомства.

Отмечается, что сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом об избрании в отношении блогера меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

Блиновскую задержали 27 апреля у границы России и Белоруссии в Смоленской области. Блогеру предъявлены обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии СК, за период с 2019 по 2021 годы Блиновская не заплатила 918 млн руб. налогов.

В СК пояснили, что блогер зарабатывала на продаже курсов и тренингов, однако оставалась на упрощенной системе налогообложения, не выплачивая НДС и НДФЛ, для чего использовалась схема дробления бизнеса.

По данным столичной прокуратуры, часть незаконно полученного в результате уклонения от уплаты налогов дохода в сумме более 43 млн руб. Блиновская легализовала «путем перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета организаций, оплатив автомобиль, который впоследствии перешел в собственность ее супруга; оборудование для фирмы, где учредителем является ее супруг и товары для фирмы сестры супруга; исполнение артистом музыкальных произведений по месту ее жительства; проведение праздничного мероприятия в августе 2021 года».