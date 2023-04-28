Британский журналист восхитился «невидимым» русским танком на Украине

Направленные в зону проведения специальной военной операции новейшие российские танки Т-14 «Армата» благодаря применённым техническим решениям могут быть невидимы для противника и оснащены передовым вооружением и современной бронезащитой.

Об этом говорится в статье британского издания The Sun. Автор публикации, в частности, отмечает, что «русские разработали для Т-14 специальное маскирующее покрытие под названием "Мантия", которое поглощает радиолокационные волны, отталкивая и одновременно рассеивая их».

При этом новая боевая машина, как пишет журналист, защищена решетчатой бронёй, которая обеспечивает защиту от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя, в том числе ручных противотанковых гранатомётов.

По словам британских военных экспертов, которых цитирует The Sun, огневой мощи и передового оборудования русского танка хватит, чтобы опустошить города Великобритании за считанные минуты.

Как ранее писал «Эксперт», вооруженные силы России начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям в зоне СВО. При этом в прямых штурмовых действиях они пока не участвовали.

Известно, что с конца 2022 года экипажи танков проходили боевое слаживание на полигонах в одной из республик Донбасса. В зоне СВО машины получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Наша справка

Т-14 – российский боевой танк с необитаемой башней, на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Боевая машина разработана Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения.

Особенность компоновки Т-14 «Армата» заключается в необитаемой башне и рассчитанной на трёх человек изолированной бронекапсулой в передней части корпуса.

Кроме того, танк оборудован новой динамической защитой «Малахит», а также новым поколением комплекса активной защиты «Афганит», способным перехватывать даже противотанковые снаряды и, безопасно для окружающей танк пехоты и техники, ослеплять противотанковые управляемые ракеты путём использования «дымометаллических» завес, за счёт распыления металлических частиц, непрозрачных в диапазоне от СВЧ до дальнего инфракрасного спектра.

Основное вооружение машины – 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью 8 км. Согласно концепции «сетецентрической войны», Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 в составе тактического звена.

Впервые опробован в боях в Сирии. Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В 2015 году изготовлена предсерийная партия танков.