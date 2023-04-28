Денежная база в России достигла рекордного уровня

Объем денежной базы в узком определении в России на 21 апреля составил 17 трлн 275,4 млрд рублей. За неделю он увеличился на 0,41%, или на 70,6 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России. Прежний рекорд был зафиксирован 4 марта 2022 года — 17 трлн 231,6 млрд рублей.

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По состоянию на 14 апреля объем денежной базы в узком определении был равен 17 трлн 204,8 млрд рублей, месяц назад, 24 марта, — 16 трлн 878,8 млрд рублей.

На сайте Центробанка представлены еженедельные значения денежной базы с 1 сентября 2020 года. Согласно этим данным, показатель от 21 апреля 2023 года является максимальным.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

